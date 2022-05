Marcelino García Toral se ha solidarizado con José Bordalás tras los insultos denunciados por el Valencia CF y el propio técnico: "No me gusta el insulto como expresión". El preparador blanquinegro ha sido la diana en las últimas semanas de una campaña de acoso y derribo, según lo define el comunicado del propio club de Mestalla.

El míster del Athletic Club, además, explicó que él ha pasado por situaciones similares. "A mí también como entrenador me han insultado en algunos campos de forma bastante vehemente. Es indudable que te molesta. Así me he sentido yo y entiendo que se pueda sentir él", manifestó en la rueda de prensa previa al choque de los leones contra el Granada.

Bordalás lamentó en su comparecencia de este martes por la mañana que siente que es el comodín que utiliza todo el mundo: "Si las cosas salen bien fenomenal, si salen mal el motivo fue el juego del Valencia y su técnico". Además, recalcó que espera que haya un castigo: "Confío en que esos insultos se sancionen, no porque sea yo sino porque mañana puede ser a cualquier técnico o jugador".

Extracto del comunicado oficial del Valencia CF:

Una corriente adversa, alimentada también por algunos medios de comunicación y cuyo único propósito es hacer daño al técnico y al equipo, y que ha llegado a propiciar insultos muy graves por parte de varias aficiones contrarias hacia nuestro entrenador. Además de crear también una corriente negativa para tratar de condicionar al estamento arbitral.