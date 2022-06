Gennaro Gattuso, nuevo entrenador del Valencia CF, ha concedido con motivo del inicio de una nueva semana y de su regreso a València una entrevista en VCF Media hablando de sus "valores" y de algunas de claves de su filosofía de cara a la temporada 21/22, su primer año en Mestalla.

El técnico italiano ha charlado de su historia, del año del Centenario de Mestalla, de sus primeros pasos desde que tomó las riendas del equipo, de su filosofía y valores así como de su reunión, ahora hace unas semanas, con Peter Lim en Singapur. Estas son las conclusiones de la entrevista en el medio oficial del club.

Gattuso reconoció en primer lugar que "la prioridad es la historia, la mentalidad y la familia". "Me gusta tener un clima familiar, en el que se trabaja con orgullo por la historia. La historia es la historia y no se puede cambiar", incidió el preparador, que a su vez reconoció que espera vivir un año especial en el que además se celebrará el Centenario de Mestalla. "Más responsabilidad todavía". "

"Normalmente el entrenador del Valencia CF siempre tiene responsabilidad. Ahora más. Mestalla cumple 100 años y esperamos jugar un buen fútbol y que la afición esté muy contenta", explicó.

Gattuso afronta su primera experiencia en España y su éxito/fracaso dependerá de su puesta en escena. Una puesta en la que la filosofía de vida y los valores será, tal y como explicó el míster, fundamental. "En la vida, no solo en el fútbol, si un hombre no tiene ganas no puede hacer nada. Lo primero son las ganas y después el sacrificio y los valores. Creer siempre en algo".

Reunión en Singapur con Peter Lim

Gattuso volvió a recordar la reunión que tuvo con Peter Lim en Singapur donde se fraguó su fichaje por el Valencia CF. "He ido a Singapur", comenzó recordando. Ya lo hizo en su presentación y volvió a incidir en ello. Para el preparador italiano es importante reconocer que ha tenido trato con el propietario desde el inicio de su estancia en el club. "He hablado mucho con Peter Lim y él mucho conmigo. Hemos hablado del equipo. Creo que vamos a hacer juntos un buen trabajo. La prioridad es hablar todo y después vamos a comenzar una temporada importante para todos".

Ya ocurrió en Mestalla, el día de su presentación. Gattuso vuelve a tener esta vez solo palabras positivas para Lim, quien supuestamente no le informó del mal momento económico del club o de la necesidad de vender urgentemente antes del 1 de julio.

Ahora, Gattuso lo que quiere es ponerse manos a la obra. "Lo primero es hablar con los jugadores y también con los trabajadores. El equipo no es solo los jugadores, sino todos los que trabajan con nosotros. Un equipo normalmente tiene 60 personas en un vestuario. La prioridad es hablar, explicar bien mi mentalidad".