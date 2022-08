El arbitraje de Cuadra Fernández en Mestalla dio mucho que hablar. El colegiado que decidió no ir al VAR cuando Marc Cucurella paró un balón con las manos en el último minuto de un Valencia-Getafe de forma clara y manifiesta sí tuvo a bien acudir a la pantalla para anular el antológico gol de Yunus Musah por una falta previa de Mouctar Diakhaby.

Las reacciones no se hicieron esperar, tanto en medios de comunicación como en redes sociales. En este último foro destacó la publicación del que era hasta hace escasas semanas CEO en funciones del club, Sean Bai, más activo en Instagram desde su despido. Bai publicó un storie de Mestalla festejando el gol anulado acompañado de un texto cargado de crítica: "Policia, hay ladrones en la Avenida de Suecia" reza la publicación.

Esta polémica jugada también fue comentada por Gennaro Gattuso a la finalización del encuentro, reconociendo que la acción de Diakhaby es falta, pero incidiendo en la arbitrariedad para acudir o no al VAR: "Yo lo he mirado. Es falta, pero no entiendo esto. O se va o no se va. No porque hoy el gol no era regular, sino porque si hay unas reglas hay que seguir esas reglas", señaló.