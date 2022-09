¿Ha fallado en algo la plantilla?

"Las pocas veces que hemos intentado jugar hemos podido crear. Pero no es bastante. Si de 95 minutos juegas 10 no es posible. La diferencia de hoy ha estado en las ganas y en la mentalidad. Ellos lo han gando todo defensiva y ofensivamente. Estaban siempre en movimiento, con muchas ganas. Nosotros nunca. Cuando yo hablo de responsabilidad hablo de la realidad. No quiero proteger a mis jugadores pero es la realidad. El equipo no se ha parecido al de las últimas semanas"