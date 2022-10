La carrera de un futbolista está condicionada por muchas cosas: fortuna, rendimiento, talento, trabajo... pero siempre, en mayor o menor medida, hay momentos complicados. En ocasiones, sobreponerse a esas situaciones delicadas es muy importante y es lo que está tratando de hacer Jorge Sáenz.

De origen canario, la temporada 2018-19 cambió su carrera por completo. Tras un año colosal con el Tenerife, su jerarquía, su físico y su gran rendimiento le permitieron lucirse en el escaparate como uno de los mejores centrales de segunda división. Algo que, sin duda, no pasó desapercibido para equipos como el Valencia CF, que no tardó en incorporarlo a sus filas.

Desde que fichó por el conjunto blanquinegro por cuatro millones en 2019, su trayectoria futbolística no se ha desarrollado ni mucho menos como se esperaba.

Un cúmulo de cesiones a Celta, Marítimo de Portugal, Mirandés y ahora, en el Leganés, han convertido la carrera de Jorge Sáenz en una incógnita continua. El tinerfeño no ha logrado contar con continuidad en ninguno de los equipos en los que ha estado hasta el momento pero parece ser que este año, con el conjunto 'pepinero' la cosa empieza a coger otro color.

Esta temporada ha disputado ya 9 partidos, los mismos que con el Celta en dos años. Pero, ¿Qué ha pasado exactamente con Jorge? ¿a qué se debe su falta de minutos?

En una entrevista concedida a Deportes COPE Valencia, el futbolista ha dado las claves sobre la difícil situación que ha experimentado en los últimos años.

Ni el propio Sáenz ha sido capaz de explicar "la razón de las cosas". Pese a reconocerse su dedicación y trabajo, ha confesado que en ocasiones simplemente "las cosas no van como uno quiere".

Uno de los puntos de inflexión se dio tras su cesión al Celta. Por decisiones técnicas, el conjunto celeste le apartó y pese a que dejó de contar para el equipo hasta volver de su cesión, no les guarda rencor: "Me fui tranquilo porque siempre hice las cosas bien, nunca creé ningún problema. Me porté como un profesional, con mucho respeto."

Una repesca frustrada y un debut pendiente

Tras la mala racha que atravesaba el futbolista en Galicia, el Valencia no se quedó de brazos cruzados e intentó volver a incorporarle a sus filas, pero fue en vano. El Celta, indispuesto a dejar regresar al futbolista en aquel momento, le negó la oportunidad de regresar: "algunos clubes sólo miran por su propio interés y no miran por el bien de los jugadores y yo salí perjudicado. El VCF lo intentó pero no se pudo y el mayor damnificado fui yo".

Ahora que el futbolista se encuentra en un gran momento y parece estar olvidando los fantasmas del pasado, no descarta su sueño de debutar con el Valencia en un futuro. Tiene contrato hasta 2024 y, salvo sorpresa, al finalizar la campaña volverá al club: "Siempre voy a seguir peleando por debutar con el VCF. Es uno de los mejore clubes de la Liga española. Nunca se sabe si lo podré cumplir, pero por trabajo mío que no sea".

Antes, hará una visita exprés a la capital del Turia para enfrentarse al Levante este domingo a las 14:00. Quién sabe si algún día lo volverá a hacer, pero para quedarse definitivamente.