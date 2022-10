José Luis Gayá vivió un acto muy emotivo para celebrar su renovación con el Valencia CF hasta 2027. El lateral de Pedreguer ofreció una rueda de prensa delante de su familia, sus amigos y una numerosísima representación del club. Entre ellos, las tres leyendas que participaron en el anuncio oficial: Claramunt, Arias y Fernando.

El lateral izquierdo reconoció estar "muy emocionado" por compartir estos momentos con ellos. Además, contó una anécdota que tuvo lugar cuando pidió a los tres exfutbolistas que le firmaran la camiseta con la que se grabó el vídeo de la renovación.

Fernando Gómez Colomer, futbolista con más partidos en la historia del Valencia CF, quiere ver crecer mucho más a Gayà, pero espera seguir ostentando el récord. "En el caso de Fernando cuando grabamos el vídeo me puso una dedicatoria en la camiseta y me puso que ojalá pase a ser el segundo", contó el de Pedreguer. Además, no ocultó que sueña con dejar un legado a su nivel y que su rostro quede inmortalizado en Mestalla: "Son leyendas y ojalá algún día pueda tener una lona yo también".