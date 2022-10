La mayoría de las selecciones nacionales están ofreciendo su prelista para el Mundial de Catar que arranca en el mes de noviembre. Es decir, la lista no definitiva de jugadores que tienen opciones de representar a su país en el torneo futbolístico más importante a nivel de selecciones. Cualquier nombre que no forme parte de estas prelistas está descartado de forma definitiva. Ayer fue el turno para el equipo portugués. Fernando Santos, su seleccionador, ofreció una lista con 55 nombres entre los que se encontraba el valencianista Thierry Rendall.

El lateral del Valencia recibe así un más que merecido reconocimiento por el rendimiento mostrado tanto a lo largo de la temporada pasada como en el inicio de la actual. El reconocimiento podría traducirse en recompensa si finalmente Fernando Santos lo elige como uno de los laterales derecho para la gran cita. Competencia no le falta. Los otros laterales diestros que forman parte de esta convocatoria provisional son Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Tavares (Olympique Marsella), Danilo (PSG), Nelson Semedo (Wolverhampton), Joao Cancelo (Manchester City) y Cédric Soares (Arsenal). Salvo un factor inesperado como una lesión, el exvalencianista Cancelo tiene uno de los puestos asegurados en la lista definitiva. Desde su desembarco en Mánchester, el portugués ha ido progresando hasta convertirse, en la actualidad, en uno de los mejores laterales no solo diestros, sino también zurdos, del mundo.

De los nombres restantes, Diogo Dalot parece la mayor competencia para el jugador del Valencia. El jugador de United fue quien acompañó a Cancelo en la última convocatoria del combinado luso. Cédric, un jugador también con experiencia previa en la selección, no se ha estrenado todavía esta temporada con el cuadro gunner y ha tenido problemas de lesiones, por lo que podría haber bajado en la escala de prioridades.

Reconocimiento merecido

Por cualquier valencianista es conocido el difícil inicio de Thierry en Mestalla. Llegó con 19 años procedente del Sporting de Portugal y le costó mucho adaptarse al fútbol de la liga española. Además, las lesiones tampoco le respetaron y no pudo gozar apenas de continuidad. Con el paso del tiempo, a base de esfuerzo y trabajo, Thierry le dio un vuelco de 180 grados a su situación en el Valencia. Fue con Javi Gracia cuando empezó a dejar detalles de por qué la secretaría técnica de Mestalla pagó 12 millones por sus servicios. Con la llegada de Bordalás se convirtió un fijo en el once a pesar de que se perdió un tramo importante de la temporada por las lesiones. Con la llegada de Gattuso, no solo ha mantenido su puesto en el once, sino que sigue progresando y dando muestras de que su techo futbolístico aún está por llegar.