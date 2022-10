Miguel Ángel Angulo, técnico del VCF Mestalla, ha repasado la buena dinámica de su equipo en una entrevista concedida a SER Deportivos València. En la charla, además de destacar que en su momento, tras retirarse como profesional, acabó "bastante quemado" o que ahora ha encontrado su sitio al frente del filial en la que considera "su casa", habló sobre su trayectoria profesional y sobre la actualidad valencianista en todos los sentidos.

Sorprendió Angulo al reconocer que, pese a tener "problemas económicos en casa", sus padres no le dejaban "venir al Valencia CF" cuando recibió la llamada para fichar por el equipo de Mestalla. "Tenía 17 años y fue de un día para otro. Mis padres no sabían nada y aquello fue de un día para otro. Les convencí, era bueno para toda la familia y luego al poco tiempo vinieron a estar conmigo en València".

Ahora, y tras una trayectoria repleta de éxitos como futbolista, vive el fútbol desde otra perspectiva. Acabó quemado y no pasaba -reconoce- por su cabeza "seguir vinculado al fútbol", pero "con el tiempo lo eché de menos y me fue picando el gusanillo". Ahora se ha convertido, desde los banquillos, en el líder de un filial que viene de ascender a Segunda RFEF y que está dejando buenas sensaciones en el tramo inicial de la temporada.

Estilo de juego para el filial: ¿Requisitos?

¿Hay algún requisito específico para entrenar al filial del Valencia CF? Angulo, con toda sinceridad, ha respondido: "Nadie me ha obligado a jugar de una forma u otra. Da la casualidad de que Gattuso y yo coincidimos en nuestra forma de ver el fútbol. Coincidimos con el estilo de juego, esto no ocurría con Bordalás o Marcelino. Pero nadie me dijo que quería que jugáramos como con el primer equipo".

Por tanto, con Rino hay una conexión especial. "Me entiendo muy bien con él, es un fenómenos", expresó. Aunque el fútbol puede dar muchas vueltas...y no sería la primera vez que un técnico del filial acaba cogiendo al primer equipo -aunque en el club últimamente se optó por la vía Voro si algo salía mal- si el proyecto no arranca. Al respecto Angulo no ha querido referirse.

"No está entre mis ideas ambiciosas a corto o medio plazo. Ya me surgió una posibilidad hace tiempo, cuando llegó Gary Neville el poder estar en el cuerpo técnico. No me gusta pensar en esa situación. Ya llegará. Yo estoy en un proceso de aprendizaje. Estoy preparándome para futuras decisiones que no sé si serán dentro o fuera. Es algo que debe surgir de forma natural y cuando surja se verá claramente la respuesta por ambas partes", dijo sobre su futuro en los banquillos y la hipótesis de coger al primer equipo el día de mañana.

También reconoció Angulo que en su momento "Anil me quiso hacer embajador. Ahora no sé lo que soy. Yo no puse problema, todo lo que sea ser imagen del club está bien. No sé si ahora lo soy, pero estoy donde quiero estar, entrenando", manifestó.

Lona en Mestalla para David Villa

Por último, Angulo también se expresó sobre el debate del valencianismo sobre la lona que el club prepara para David Villa. En pleno debate público sobre si el Guaje la merece o no, Angulo asegura que todo depende de cómo se "identifique" la afición. "Si la gente cree que ha sido importante se la merecerá. Otros pensarán que no ha hecho lo suficiente. Creo que Villa fue uno de esos delanteros que fue determinante en muchos partidos. Como el campo es grande... se pueden meter más lonas (entre risas)".