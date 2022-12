La pretemporada no ha sido más que la continuación de una primera vuelta en la que se ha podido comprobar que a la plantilla del Valencia y que dirige Gattuso le faltan algunos futbolistas más para garantizar esa competitividad que le caracteriza de inicio a fin en cada partido. Urgen refuerzos para dar ese salto de calidad en la segunda vuelta y escalar posiciones en la clasificación.

Gattuso también lo sugiere, aunque el técnico siempre ha ido de la mano del club y a diferencia de otros entrenadores en el pasado no está dispuesto a tensar en exceso la cuerda. Si hace unos días las declaraciones de Miguel Ángel Corona, responsable del área deportiva, no convencían al asegurar que estaba contento con la plantilla, ya considera que hay dos jugadores por puesto y que no son obligatorios los fichajes.

Sin embargo en el tradicional brindis navideño, Rino matizó. "No vamos a fichar por fichar", pero desde dentro de la entidad ahora se habla de estar "atentos a las posibilidades del mercado".

Por este motivo y con la llegada de la Navidad y de Papá Noel para muchos hogares desde SUPER hemos querido sondear la opinión del valencianismo. A través de una encuesta preguntamos a la audiencia: ¿Qué es lo más prioritario que necesita reforzar el Valencia CF?

En este caso según la opinión de los lectores de SUPER la prioridad está en el centro del campo.

Sin lugar a dudas el valencianismo que ha participado en nuestra encuesta apunta al mediocentro de perfil defensivo (53% de los votos) como el primer fichaje que pedirían por Navidad. La sensación para parte del aficionado es que sigue faltando un '6' que pueda acompañar a Hugo Guillamón, aunque haya otras opciones en la plantilla como Nico González.

No obstante un mediocentro creador es la segunda opción escogida (24%), por lo que queda de manifiesto la opinión del aficionado sobre la necesidad de reforzar la medular. Por último la posición de defensa central es la tercera opción en votos (13%).