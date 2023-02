Miguel Zorío ha enviado una carta a Layhoon Chan para pedirle una reunión y tratar de "ofrecer" a Peter Lim una salida del club y recuerda que "pagarle" es la única vía para sacar al máximo accionista de Mestalla. El que fuera vicepresidente del club también le ha recordado a la presidenta en su misiva que con la demanda que ha presentado, su jefe (Lim) está más cerca que nunca de sentarse en el banquillo de los acusados.

Contenido íntegro de la carta

Estimada Presidenta del Valencia CF SAD, Ms. Lay Hoon Chan:

Por la presente le solicito formalmente una reunión, ya que ustedes han llevado al Valencia CF SAD a una situación límite, tanto en los deportivo, como en lo económico, y no digamos en lo social e institucional. El estallido de la marabunta, provocado por sus continuas negligencias, desplantes y desaires, puede ser histórico.

Creo que después de 8 años de incumplimientos y de operaciones extrañas, el valencianismo ya está harto de ustedes, y me da la sensación que ustedes también están hartos de nosotros. Por lo tanto, lo mejor es negociar sus condiciones de salida y que ustedes sigan con su rumbo, y barca nueva para el futuro del Valencia CF.

En estos momentos, el club corre un serio riesgo de caer a la segunda división, lo que no solamente nos metería en un pozo deportivo, sino también en un pozo económico, con el club entrando en quiebra y con muchas posibilidades de desaparecer.

Pero también el club corre otros muchos riesgos, dejando a un lado la de la pérdida de prestigio internacional provocado por su gestión.

Si hablamos del nuevo Mestalla y del hipotético nuevo convenio urbanístico que quieren firmar con el Ayuntamiento de Valencia, usted y su equipo jurídico saben bien que ese convenio no lo pueden firmar sin que los políticos caigan en un claro delito de prevaricación, tal y como sostiene la ley de contratos del estado en España. Pero es que además ustedes ofrecen un estadio de 66.000 con pista de atletismo y dos donuts más, sin presupuestar la obra, sin presentar un proyecto arquitectónico serio, y sin un presupuesto ni las fuentes de financiación de un proyecto que va a superar los 160 millones de euros. Le aviso que los valencianistas y los valencianos no les vamos a permitir que peguen un pelotazo con el viejo Mestalla y después nos dejen empantanados con un estadio a medio construir.

Si hablamos de la denuncia que he presentado en la Fiscalía Anticorrupción de Valencia, son evidentes los presuntos delitos denunciados, y por los que el Consejo de Administración y los principales ejecutivos de la Juventus de Turín han sido condenados y apartados de sus puestos de gestión. A este caso hay que sumar los que denunciamos de Jorge Mendes, Amadeo Salvo y usted misma. Parece que esta vez si que los hemos pillado con el carrito del helado.

Y podríamos seguir hablando de como Peter Lim ha arruinado al Valencia CF, de como Peter Lim se ha aprovechado del Valencia CF, de como Peter Lim ha ofendido a los aficionados del Valencia CF o de como Peter Lim ha ensuciado la historia del Valencia CF.

Pero a pesar de todo lo descrito, entiendo que gracias a la buena labor desarrollada por los de power y los del point, la SAD es de su jefe, Peter Lim, que compró a través de una empresa opaca el Valencia CF. Y como para él nuestro club es un negocio más, solucionemos esto en una mesa de negociación.

Sabe que hay una oferta en firme depositada y actualizada en la notaría de Ana Julia Roselló. Sabe usted y los sabe el Ayuntamiento de Valencia, que dicha oferta incluye el dinero necesario para terminar el nuevo estadio tal y como estaba proyectado (sin necesidad de usar los fondos de CVC). Sabe usted que tras hacer una exhaustiva due diligence del Valencia CF, ustedes cobrarían la cantidad razonable que acordemos al contado. Sabe usted que esa acciones después las repartiremos entre los valencianistas para que puedan elegir ellos a su Presidente, si así lo desean.

Por lo tanto, dejemos a un lado nuestras diferencias irreconciliables. Sean realistas: nadie les va a pagar 450 millones de euros por un club que esta en la ruina. Cerremos un acuerdo, nos damos la mano, y ustedes se van con tanta paz como aquí nos dejarán.

Espero verla pronto, solucionando esto con dinero, que es lo único que les interesa. Y si de nuevo muestra su negativa, la marabunta valencianista derribará el muro de su cerrazón. El Valencia CF no va a ser esa mano de obra infantil de Wilmar International denunciada por Amnistía Internacional y que lleno los bolsillos de Peter Lim. El Valencia CF no va a ser otro Raffles Town Club con 28.000 socios estafados. El Valencia CF no va a ser una empresa más de las que usa Mint Capital para sus paradisiacas transferencias económicas. El Valencia CF no quiere terminar desangrado por Jorge Mendes como les pasó al Zaragoza o al Depor. Esta vez tienen dos opciones: o venden o terminarán sentados en el banquillo y arrasados por las justas y respetuosas protestas que la afición valencianistas les van a dedicar.

Amunt Valencia, pero sin vosotros.

Saludos

Miguel Zorío Pellicer

Ex vicepresidente del Valencia CF SAD