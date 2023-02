Rubén Baraja volvió a hablar de la importancia del apoyo de Mestalla para revertir la preocupante dinámica del Valencia CF. Ahora bien, el 'Pipo' no consideró que el duelo de este sábado ante la Real Sociedad sea a vida o muerte. Al ser cuestionado sobre si el empuje de la afición era tan necesario como para asegurar que sin él el equipo puede bajar, el técnico fue rotundo. "No. No hay que dramatizar tanto".

Pese a que el nuevo entrenador del Valencia CF siempre fue realista con la situación del equipo y ha confesado en reiteradas ocasiones que lo primero para salir del pozo es admitir que estás en una situación alarmante, Baraja aseguró que "estamos en una situación de dificultad pero quedan partidos por delante". Te puede interesar: Valencia CF Baraja actualiza el parte de lesiones Valencia CF "Cuando acabe el partido que la gente se manifieste, pero la prioridad durante los 90 minutos es apoyar al equipo" Ahora bien, el míster sí aprovechó su puede marcar la diferencia y que para ello necesitaba a la gente durante los 90 minutos. "La gente sabe cuál es la prioridad y lo que necesita el equipo. La gente sabe que más allá de las manifestaciones que hay que respetar, sabe que cuando empiece el partido necesitamos que estén detrás de nosotros. Necesitamos el apoyo de Mestalla y la gente lo sabe. Cuando acabe el partido, que la gente se manifieste como quiera. No hace falta que lo diga yo, la gente lo sabe. Los necesitamos". "Habrá momentos buenos y malos, pero en cada acción con tu gente detrás los jugadores se van a sentir mejor. Por eso digo siempre lo de que ojalá pudiera manifestar a los jugadores lo que significa sentir el apoyo de Mestalla. Yo de Mestalla espero sinceramente lo mejor. Cuando acabe el partido que cada cual se manifieste como quiera, pero durante los 90 minutos la prioridad es apoyar al equipo. Yo como valencianista pienso así", insistió.