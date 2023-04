La situación del Valencia CF a nivel institucional es límite. Acuciado por la presión social, con una afición que ha dejado claro a Meriton que quiere que se marche, la cuestión urbanística sigue estando en el centro del debate. Las plataformas de oposición piden a instituciones bancarias y políticas que entren de lleno en la cuestión valencianista con medidas de presión y jugando su papel en facilitar el adiós de Peter Lim.

Sobre el estadio y el papel de las instituciones habló Ximo Puig en una entrevista para Valencia Plaza. El President de la Generalitat explicó lo siguiente sobre la importancia del club y qué pueden hacer desde el Gobierno para cambiar su situación: "El Valencia es mucho más que un club, es una referencia para la Comunitat Valenciana y, por tanto, que esté bien institucionalmente y deportivamente es muy positivo. Las cosas son así. A nosotros nos iría muy bien que el Valencia estuviera en Champions como le corresponde o en competiciones europeas y no lo está, pero no es en eso donde el Gobierno que tiene que actuar. El Gobierno tiene que tener claro cuál es su misión y no volver a las andadas, porque todo lo que estamos pasando ahora fue la intervención gubernamental en gran medida la que lo provocó", sentenció, en alusión al talante intervencionista que adoptó el Partido Popular en la anterior etapa.

La importancia de acabar el estadio

El President se mojó más sobre el estadio, aunque derivó la responsabilidad al Ayuntamiento: "Nuestro espacio es simplemente facilitar el acuerdo", dijo sobre el papel de la Generalitat. "La ATE en sus consideraciones había caducado, tuvimos que tomar la decisión, pero hemos dicho por activa y por pasiva que se mantienen por parte de la Generalitat todos los parámetros que la ATE planteaba. Ahora está en manos del Ayuntamiento y espero que ojalá pueda haber un acuerdo", expuso en relación a que los aprovechamientos urbanísticos quedan sujetos a que se cumplan una serie de obligaciones reflejadas en un convenio actualmente en proceso de redacción y que está generando 'tiras y aflojas' entre el club y el consistorio.

"Las obligaciones hay que cumplirlas y la propiedad cuando compró el Valencia sabía que eso era una exigencia. Por tanto, lo tiene que cumplir", instaba Puig al Valencia CF, señalando también que "la situación es un descrédito para una ciudad que, en estos momentos, está en un momento muy esplendoroso" y explicó que "aunque solo fuera por la cuestión urbana, sería fundamental que se acabara".