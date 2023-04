Durante los últimos días, muchos han sido los rumores que han situado a David Albelda, exjugador del Valencia, como próximo director de la Academia del club. Según estos, el club estaría dispuesto a ofrecerle el cargo al de la Ribera Alta, que se habría reunido con Layhoon Chan hace un mes.

Precisamente sobre esta reunión, se ha pronunciado el exfutbolista del conjunto de Mestalla en unas declaraciones que ha realizado a Cope Valencia. "Se ha publicado y he recibido muchos mensajes de todo un poco. Le tienen que preguntar al Valencia CF que el que ha puesto esto", ha asegurado Albelda, añadiendo que ahora es "padre de hijos de la escuela", trabaja "en LaLiga" y está "abierto a muchas cosas".

Sin embargo, el que fuera centrocampista del equipo valenciano ha reconocido que sí que se citó con Layhoon Chan, actual presidenta del club. "De este tema no tengo noticias. Tuve una reunión hace mes y pico porque me decían que Layhoon me quería conocer personalmente, pero no sé nada, me sorprende".

Depende de Meriton

Albelda ha asegurado que su vuelta al Valencia no depende de él, sino que es Meriton el que le ha de dar la opción de regresar a la entidad valencianista. "Hay que preguntarle al Valencia CF por esta noticia. Han pasado muchos años de que entró Meriton y nunca he tenido la opción de entrar", ha incidido el exjugador.

No obstante, el comentarista de la LaLiga no ha querido cerrar la puerta si se da la ocasión de aquí en adelante. "Me he buscado la vida con otras cosas. Si se da en el futuro me tiene que cuadrar, si es que se da. Ahora lo más importante son otras cosas", ha concluido el excentrocampista valenciano.