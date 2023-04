Rubén Baraja sabe que el partido contra el Cádiz en el Nuevo Mirandilla es una 'final' para el Valencia que intentará conseguir la victoria para alejarse lo máximo posible de los puestos de descenso ante un rival directo.

De hecho, el encuentro frente al Valladolid en Mestalla también fue un duelo clave en la lucha por la permanencia, y Mestalla, sabedor de ello, respondió. Y precisamente, sobre la afición ha tenido unas palabras el entrenador del Valencia en la rueda de prensa previa al partido contra los gaditanos de este domingo.

"No es un diez, es un once lo que está haciendo. Lo que me ocupa es que seamos capaces de dar el mínimo que nos exigen: trabajo, esfuerzo, sudar la camiseta y tener actitud. El partido lo puedes ganar o perder, pero que se sientan orgullosos de que el equipo compite", ha remarcado el 'Pipo'.

Baraja: "Me deja sin palabras"

"Hacer diez horas de autobús para apoyar al equipo me deja sin palabras. Tener 500 aficionados... en Elche por momentos parecía que estábamos en Mestalla. La gente nos está empujando en cada partido y nos tenemos que mantener así hasta que consigamos el objetivo", ha incido el preparador vallisoletano.

Y es que la afición valencianista, a pesar de que el partido se juega en Cádiz, se trasladará al Nuevo Mirandilla, tal y como hizo en Elche, para apoyar a sus jugadores y cuerpo técnico en este duelo crucial por la salvación.