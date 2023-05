El 'caso Vinícius' continúa trayendo mucha cola. Y es que la campaña orquestada desde Madrid está levantando ampollas dentro del valencianismo, que no termina de entender los motivos para sacar de contexto un hecho puntual sucedido dentro de Mestalla y en el que estuvo implicado un sector muy minoritario de los 46.002 espectadores que el domingo se dieron cita en las gradas del estadio.

Es por ello que la Asociación Pequeño Accionista del VCF está estudiando llevar ante la Fiscalía a Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, "por sus acusaciones de racismo a todo el estadio de Mestalla". Y es que consideran que el técnico italiano "miente descaradamente en sus declaraciones en los medios de comunicación".

Comunicado íntegro de APAVCF

La AVAVCF estudia llevar a la Fiscalía al Sr. Ancelotti por sus acusaciones intencionadas de racismo a todo el estadio de Mestalla

Desde la Asociación Pequeño Accionista del VCF.S.A.D. queremos comunicar lo siguiente:

Desde la Asociación estamos totalmente en contra de los insultos racistas. Esos aficionados que acuden a un campo de fútbol predispuestos a realizar cánticos racistas tienen que desaparecer de los estadios del fútbol español. El VCF ya ha tomado cartas respecto a este asunto con la expulsión de estos individuos de Mestalla ya que sus actos manchan la imagen del club y a toda una afición centenaria.

Queremos destacar nuestro total apoyo al Valencia C.F. S.A.D. en todas las medidas que tomen para acabar con la lacra del racismo en una minoría de los que acuden a Mestalla.

Dicho esto hacemos público los hechos ocurridos en Mestalla:

1. El Señor Ancelotti, entrenador del equipo R. Madrid, miente descaradamente en sus declaraciones en los medios de comunicación al tratar a un estadio entero de racista. Al ser entrenador del R. Madrid su repercusión en la prensa nacional es mayor y puede llegar a muchas personas ajenas a lo verdaderamente ocurrido.

2. Sr. Ancelotti, usted se equivoca cuando usa el Protocolo de Racismo y el hecho de que el árbitro paró el partido por esa causa en un primer momento. Se paró el partido y el árbitro comunicó que se dijera por los altavoces que no se lanzaran objetos al terreno de juego.

3. No compartimos el comunicado enviado por los representantes del jugador Vinicius acusando al fútbol español como racista, olvidando lo que ocurre en Brasil, donde esta problemática y la división de clases es importante.

4. Recordamos como Vinícius, cuando jugaba en el Castilla, los problemas que tenía con los demás equipos y las distintas provocaciones que ha protagonizado, incluídas en este partido. Estas actitudes por desgracia no han cambiado. Volvemos a repetir que estamos completamente en contra de cualquier insulto racista, de la misma manera que denunciamos la actitud que tiene el jugador con el público en distintos campos y partidos. Solo hay que ver que en el Madrid juegan otros jugadores de color y no ocurre esta problemática.

5. El racismo en el valencianismo es tal que el primer jugador de color y brasileño que jugó en España en la primera división no fue en el R. Madrid, fue en el Valencia C.F. y su nombre era WALTER en el año 1957. El segundo jugador negro y brasileño fue Waldo en el año 1961, cuando en el R. Madrid ningún jugador era de otro color de piel. No olvidemos a Salif Keita, que fue el único jugador negro en la primera división en la temporada 1973/ 1974, cuando se autorizó a fichar jugadores extranjeros en la Liga. Ningún equipo de la competición tenían jugadores de color.

Por eso nos duelen las acusaciones de racismo por parte del Sr. Ancelotti cuando en esta afición y en este club hemos sido pioneros con jugadores de color, ya sean brasileños o africanos. Jugadores además que forman parte de nuestra historia como figuras importantísimas de nuestro club.

Por último, le pedimos al Sr. Ancelotti que rectifique sus palabras dichas en los medios de comunicación sobre el campo de Mestalla, tratando de racistas a los cerca de 46.002 abonados accionistas y aficionados que acudieron a Mestalla, más a miles de aficionados en todo el mundo del Valencia C.F.

Si el Sr. Ancelotti no lo realiza, la Asociación, como representación de los pequeños accionistas del VCF, está estudiando con su equipo de abogados las declaraciones realizadas por el Sr. Ancelotti con el objetivo de tomar acciones futuras al respecto. Recalcamos además, que es un personaje público y entrenador del R. Madrid y que sus acusaciones pueden ser una forma de enfrentamiento entre aficionados por difundir unas acusaciones falsas sobre racismo a toda una afición de un club más que centenario.

Junta de la APAVCF