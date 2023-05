28·05·2023 21:57

Lesión de Lato. ¿Cómo está físicamente y anímicamente?

"Está con el golpe de esa acción. Él quería seguir, pero no podía casi respirar. Veremos cómo se recupera, aunque parece que no es nada importante. No tiene afectado nada. Estaba haciendo muy buen partido. Es una lástima, vamos a ver si está para el domingo"