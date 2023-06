Lo consiguió. La Selección de Uruguay del central valencianista Facu González se convirtió en campeona del mundo sub-20 después de vencer a Italia por un gol a cero en la final y poniendo la rúbrica a un torneo de ensueño para los celestes, que suman su primer entorchado de la categoría.

El encuentro ante los italianos fue el vivo reflejo de lo que fue el campeonato: solidez defensiva llevada casi al extremo. Uruguay no concedió ni un solo disparo entre los tres palos y la pareja de centrales volvió a brillar. Ahí la garra, la agresividad y el posicionamiento de Facu volvieron a ser completamente claves.

Los uruguayos cierran el Mundial con un increíble dato: seis porterías a cero en siete partidos disputados. Solo Inglaterra en la fase de grupos logró batirles, pero el resto de choques se saldaron por actuaciones defensivas en las que Facu no solo fue clave, sino que redoblan sus argumentos para presionar al Valencia a ofrecerle una renovación.

Sí, Facu, ese corazón tenía razón. Naciste para vestir de celeste y hoy sos campeón del Mundo.#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/tQwfsJz0GR — Selección Uruguaya (@Uruguay) 12 de junio de 2023

Futuro en el aire

El plan del Valencia es que el cuarto central (y el quinto si lo considera el entrenador) salga de la espectacular generación de jóvenes centrales que tiene la cantera. Los candidatos son Cristhian Mosquera, Yarek Gasiorowski y Facu González. El ‘16’ de la Celeste acaba contrato en 2024 y el club hasta ahora, aunque habrá que ver si este Mundial ha cambiado algo, solo contempla una renovación no vinculada totalmente al primer equipo. Desde el club se cree que todavía no ha terminado su etapa de formación. El canterano tiene muchas ofertas encima de la mesa y la firme convicción de que solo continuará en el Valencia si es en el primer equipo. El club está obligado a mover ficha si no lo quiere dejar escapar.