Pedro Gonçalves, una de las estrellas del Sporting de Portugal, ha recordado su breve paso por el Valencia, donde aseguró que se sintió "desanimado" tras pasar un año sin jugar en un equipo que "inventaba un poquito" y le hacía creer que le iban a inscribir el siguiente mes.

Generación del 98, la del juvenil que conducía Mista con los Carlos Soler, Gonzalo Villar, Sivera, Fran Villalba, Toni Lato o Rafa Mir. La que se quedó sin semis de Youth League en aquella infame tanda de penaltis ante el Chelsea... y en la que él no podía jugar, por impedimento de la FIFA al haber llegado como menor de edad. En su segundo año, se marcharía gratis siguiendo los pasos de Nuno, el técnico que le trajo a Paterna: rumbo a los Wolves. Curiosamente, ninguna de las estrellas de aquel juvenil sigue en el Valencia CF.

Recadito al Valencia CF

En declaraciones a la prensa tras un acto publicitario, Gonçalves señaló su fichaje por el equipo de Mestalla cuando tenía 17 años como uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado. "No jugué durante un año porque no podía ser inscrito. Hasta que no cumplí los 18 no aceptaron que jugara. No teníamos dinero y mi madre no podía ir (a Valencia). Era la condición de ellos", explica el internacional portugués, citado por el diario O Jogo. "Inventaban un poquito, alimentaban (la idea) de que me iban a inscribir el próximo mes y eso no ocurrió. Entrenaba al máximo, pero estaba desanimado", añadió.

Wolves, Famalicão y Sporting

Pedro Gonçalves, de 25 años, pasó por las categorías inferiores del Valencia entre 2015 y 2017, tras lo cual se marchó al Wolverhampton inglés de la mano de Nuno, donde debutó como profesional.

Sin embargo, fue a su regreso a Portugal para representar al Famalicão cuando despuntó y pronto fue adquirido por el Sporting. Ahora cuenta con un valor de mercado de 32 millones de euros según Transfermarkt. Milita en el club lisboeta desde 2020, y en su temporada de debut fue el máximo goleador de la Liga con 23 tantos y una de las principales figuras en la conquista del título por parte de los "leones", el primero en 19 años. El pasado agosto renovó su contrato con el Sporting hasta 2027, con una cláusula de rescisión de 80 millones de euros. Ya es internacional absoluto y, poco a poco, ganará protagonismo internacional.