El Valencia sufrió el pasado domingo el primer tropiezo de la temporada. Tras tres partidos consecutivos sin perder (dos empates y una derrota), el equipo de Angulo cayó en su visita a Ibiza ante la Peña Deportiva. La derrota, cruel, se produjo en el último minuto a pesar de que un gol de Borja Calvo en el minuto ocho permitió adelantarse al filial valencianista en los primeros compases del choque.

A partir de ahí, aunque el Mestalla compitió bien y tuvo oportunidades clara para marcar más goles, el acierto en área rival no fue el esperado y fue el conjunto local quien logró el empate. Con el partido abierto en el tramo final, Jaume Tovar provocó la primera derrota de los de Angulo. El técnico, tras el duelo, explicó que había sido un «Golpe duro el haber encajado dos goles de estrategia, los chavales sabían que teníamos que estar muy finos, pero lo han hecho bien». En cualquier caso afirmó que el equipo no había «merecido irnos de cero, pero el fútbol tiene estas cosas que si no manejas las dos áreas... Me voy enfadado pero seguimos mejorando y seguimos teniendo momentos del juego buenos. Tenemos ocasiones clara y nos falta finalizar».

Tras cuatro fechas disputadas «el equipo sigue sumando sensaciones, llevamos dos partidos en casa que no hemos podido sumar de a tres. Los minutos finales nos están penalizando mucho». Cabe recordar, además, que Miguel Ángel Angulo está compitiendo con la dificultad añadida de que varios de sus futbolistas están también en dinámica del primer equipo constantemente. Todo ellos provocado por la pésima gestión deportiva de Meriton que ha propiciado que Rubén Baraja tenga que hacer malabares para confeccionar sus listas de convocados en cuanto un par de jugadores se lesionen.

Sin ir más lejos, ante la Peña Deportiva, Angulo no pudo contar con Pablo Gozálbez, Hugo González, Mario Domínguez, César Tárrega y Rubén Iranzo. Todos ellos citados el día anterior en Almería por si el Pipo necesitaba de sus servicios. Son, en definitiva, los jugadores más contrastados del filial y los más capaces de marcar la diferencia para un equipo que este curso es, aunque no favorito, candidato al ascenso a Primera RFEF.