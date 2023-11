La selección española sub-21, con los valencianistas Diego López, Fran Pérez y Javi Guerra en sus filas, pretende dar esta noche un golpe de gracia en el grupo B de clasificación para el próximo Campeonato de Europa de la categoría, que se jugará en el verano de 2025 en Eslovaquia. En principio, los belgas asomaban como los grandes rivales por una primera plaza que da acceso al Europeo, aunque su derrota del viernes contra la sorprendente Escocia (0-2) da la opción a la ‘Rojita’ de agrandar la brecha con ellos hasta los seis puntos en la conclusión de la primera vuelta.

A la espera de lo que los escoceses sean capaces de hacer en Hungría (20:00 h), a la misma hora que el Bélgica - España, los de Santi Denia buscarán tres puntos en Lovaina, al este de Bruselas, que les den una tranquilidad absoluta de cara a la segunda vuelta. Un triunfo con el que aparcar la fase de clasificación hasta finales de marzo con los deberes hechos de manera excelente. Los españoles aventajan en tres puntos a las únicas dos selecciones que podrían poner en peligro la clasificación, Bélgica y Escocia.

Una trayectoria impoluta de los de Santi Denia

Gracias a su pleno de victorias, la sub-21 suma 12 puntos. El rendimiento del equipo está siendo abrumador con 13 goles a favor y ninguno en contra. Únicamente los escoceses, que cayeron por la mínima (1-0), han sido capaces de presentar batalla a España, que arrasó con Malta en la jornada inaugural (0-6), y después con Kazajistán (0-4) y Hungría (2-0).

El seleccionador y sus pupilos, no obstante, son conscientes de que la prueba más dura llega este martes en el estadio Den Dreef. La misma selección con la que retomarán esta fase clasificatoria el 25 de marzo en casa, antes de desplazarse en septiembre a tierras escocesas, donde el objetivo podría quedar sellado si la ‘Rojita’ no frena su actual ritmo competitivo. Una velocidad y contundencia alimentada mediante un fútbol de ataque que nadie puede parar, y en el que son fundamentales los extremos del Valencia, Fran Pérez y Diego López.

El mensaje especial del Guaje Villa para Diego López

El joven asturiano, autor de la asistencia que valió para que Carlos Martín abriese la lata de Hungría el viernes, recibió un mensaje muy especial. David Villa dedicó unas palabras al ‘Guajín’, como llaman a Diego por la pasión que siente por el fútbol del campeón del mundo.

"Me llaman así porque, por suerte, me comparan con el ‘Guaje’, me gusta el ‘7’ que él llevaba. Estaba libre y no dudé en cogerlo, a ver si se me pega algo", bromea López en declaraciones a la RFEF.

"Fue mi ídolo y referente por esa pillería, era como un ratón en el área, que siempre estaba donde debía estar. Me fijaba en él, cada consejo que me da lo asimilo con cariño", añade el jugador valencianista, que tuvo de vuelta las palabras de Villa, máximo artillero de la historia dela Selección (59 goles). "Cogiste un número que nos gusta mucho a los dos. A mí me trae buenos recuerdos, y me alegro de que te vaya bien, te deseo lo mejor. No frenes, sigue rompiéndola, ahora con el ‘7’ de la ‘Roja’. Tu trayectoria es buenísima, hay que seguir".