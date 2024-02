Zorío ofrece a Catalá acabar el Nuevo Mestalla

Miguel Zorío vuelve a la carga con su proyecto para terminar el Nuevo Mestalla y ofrece tanto a la Alcaldesa María José Catalá como al Valencia CF su proyecto y plan de financiación para poder acabar el estadio. Asegura que no depende de las fichas urbanísticas y que "con nuestro proyecto, Peter Lim no pegaría el pelotazo del viejo Mestalla" a la vez que el club "podría terminar el nuevo en tres años".

Además, el ex Vicepresidente de la entidad valencianista añade que se podría terminar el estadio "con un presupuesto que superará los 200 millones de euros por el aumento de costes del material". Con todo ello, apunta que el Valencia CF "no pagaría nada durante los tres años que duraría la construcción, y después pagaría el coste de la obra en más de 30 años", poniendo de ejemplo los casos de Real Madrid o Atlético de Madrid. Por supuesto, Zorío exige que Lim "debería ceder la gestión del club".

El comunicado íntegro

Ante el nuevo chantaje de Peter Lim al Ayuntamiento de Valencia negándose a firmar la candidatura de Valencia al Mundial de fútbol de 2030, Miguel Zorío quiere aclarar a la opinión pública que “Peter Lim no necesita firmar el famoso e ilegal convenio urbanístico/fchas con el Ayuntamiento para poder terminar el nuevo Mestalla. Para hacerlo sólo necesita coger el proyecto original, pedir la licencia, poner la financiación y comenzar las obras. Como parece que ni unos pueden firmar el convenio por la posible prevaricación en la que caerían, y los otros no quieren comenzar las obras aduciendo que necesitan las fichas urbanísticas para financiarlas, quiero ofrecer una solución a las dos partes, siempre y cuando no se le ayude a Peter Lim a pegar un pelotazo de más de 100 millones de euros con la recalificación del viejo Mestalla, y se le obligue a él a poner sus acciones como garantía del pago”.

La propuesta concreta es la siguiente:

1º) Aprobación por vía de urgencia la sustitución de Peter Lim como promotor de la urbanización, incluido el nuevo estadio.

2º) Presentación de un proyecto de estadio cinco estrellas similar al inicial, pero adaptado a las necesidades e innovaciones tecnológicas actuales.

3º) Presentación de las garantías económicas que aseguren la finalización de las obras en un periodo de tres años.

4º) Cesión por parte de Peter Lim de la gestión del club, poniendo como garantía sus acciones y los derechos políticos de las mismas.

5º) Compromiso de compra de las acciones al finalizar el periodo de cinco años necesario para recuperar económica y deportivamente el club.

Para el ex Vicepresidente del Valencia CF, “hemos conseguido que todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Valencia ya estén unidos en su voluntad de terminar el estadio, pero cumpliendo la ley e impidiendo que Peter Lim saque más dinero de las arcas del Valencia CF. Por eso le ofrezco a la Alcaldesa de Valencia y al Valencia CF, mi proyecto y los acuerdos que tengo firmados con una gran constructora internacional, para poder terminar por fin el nuevo estadio. Y para ello no será necesario no será necesario ceder al chantaje de Peter Lim que quiere vender para su beneficio propio las parcelas recalificadas del viejo Mestalla. La Alcaldesa y el resto de grupos políticos podrán optar a ser subsede del dichoso Mundial, el Valencia CF hará su estadio con un coste financiero asumible y recuperaremos el club”.

Miguel Zorío, ex Vicepresidente del Valencia CF, quiere mostrar su apoyo a todas aquellas posiciones políticas que desde el Ayuntamiento de Valencia han defendido el cumplimiento de la legalidad vigente, y que han impedido la firma del convenio/chantaje de Peter Lim.

Miguel Zorío recuerda al equipo de gobierno que la figura de sustitución del promotor es la única salida legal.