Baraja 'levanta el veto' a Europa

Se acabó Europa como palabra tabú. Si como término que exige el máximo respeto, pero Rubén Baraja ha levantado el veto en sala de prensa. Por primera vez en lo que va de campaña, el entrenador del Valencia CF habló de la posibilidad de luchar por meterse en competición continental, una meta que ahora mismo está a escasos puntos pero por la que pugnan muchos equipos, varios de ellos con un presupuesto mayor y una plantilla más profunda.

"Hay que ganar todos los partidos. Si los ganamos todos estaremos cerca de Europa. Hay que ser competitivo, ambicioso y arrastrar la competitividad. Esto nos puede llevar a que, por nuestra buena posición, tengamos acceso a la pelear. Ponernos ahora mismo un objetivo diferente no es positivo. Nuestro objetivo es ir partido a partido cada semana”, explicaba, metiendo Europa en el horizonte, entre otras cosas porque la permanencia ya está lograda, pero volviendo al discurso de que solo con el día a día se puede pensar en ello.

Baraja durante un partido / SD

El contexto es muy distinto al del inicio de temporada y Baraja valoró de manera muy positiva la actitud del equipo después de haber logrado la salvación: “Hemos perdido partidos duros pero han reaccionado. Cuando tu nivel de crispación es alto o tu frustración es continua, no estás concentrado. Faltando diez partidos no podemos decir que Europa sea algo obligado, no es lo que hablamos al principio”, exponía un Baraja que cree a su equipo capaz de “mantener el nivel hasta final de temporada”.