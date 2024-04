¿Quién es Pedro Gonçalves?

La Academia ha generado grandes futbolistas en las últimas décadas. El Valencia CF de Baraja tiene la cantera blanquinegra como sólida base del equipo gracias a los Mosquera, Yarek, Jesús Vázquez, Javi Guerra, Diego López, Fran Pérez, Pablo Gozálbez, Hugo González o Alberto Marí, que son los últimos que han gozado de minutos a las órdenes del técnico. Y los que vienen.

El hecho es que en los últimos tiempos también hubo algunas perlas que se escaparon sin poder demostrar su potencial en el primer equipo. A todo el mundo le viene a la cabeza Isco Alarcón porque se marchó del Valencia CF al no confiar Unai Emery en sus cualidades y sólo haberle dado la titularidad en un partido copero. Más recientemente, pudo darse el caso de Pedro Gonçalves.

El portugués es uno de los mejores jugadores en activo que han salido del Valencia CF. Pasó por la Academia de la mano de Nuno, pero nunca le hicieron la ansiada ficha. Generación del 98, la de aquel juvenil de Mista que llamaba la atención con Carlos Soler, Gonzalo Villar, Antonio Sivera, Fran Villalba, Toni Lato o Rafa Mir. La que vivió uno de los mayores robos que se han producido en la historia de las tandas de penaltis y se quedó sin semis de Youth League. El extremo portugués no pudo participar en la misma por impedimento de la FIFA al haber llegado como menor de edad. Tras dos años sin que el club le diera la oportunidad, se marchó a los Wolves, de nuevo de la mano de Nuno.

Pedro Gonçalves, celebrando un gol con el Sporting de Portugal / Sporting de Portugal

En declaraciones a la prensa tras un acto publicitario, Gonçalves señaló su fichaje por el equipo de Mestalla cuando tenía 17 años como uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado. "No jugué durante un año porque no podía ser inscrito. Hasta que no cumplí los 18 no aceptaron que jugara. No teníamos dinero y mi madre no podía ir (a Valencia). Era la condición de ellos", explica el internacional portugués, citado por el diario O Jogo. "Inventaban un poquito, alimentaban (la idea) de que me iban a inscribir el próximo mes y eso no ocurrió. Entrenaba al máximo, pero estaba desanimado", añadió.

Pedro Gonçalves, en su paso por el juvenil del Valencia / VCF

Los números de Pedro Gonçalves en Portugal

Con 20 años, se marchó al Famaliçao luso por 1,3 millones y allí dio el salto. Marcó 7 goles y repartió 8 asistencias, así que el Sporting de Lisboa no se lo pensó y puso 13,50 millones de euros por hacerse con el 90% de sus derechos. Su primer año fue espectacular y se convirtió en uno de los mejores jugadores jóvenes del planeta al convertir 23 goles en la Liga NOS. Ahora, de nuevo como extremo, acumula tantos goles como asistencias y va camino de igualar los números del curso pasado, cuando hizo 20 goles y 15 asistencias. Esta temporada lleva ya 16 tantos y 14 asistencias de gol. A sus 25 años es internacional con Portugal y tiene un valor de mercado que ronda los 30 kilos.