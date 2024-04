"Sin fichas urbanísticas, la alcaldesa no puede dar licencia de obras a Peter Lim. Sería prevaricación"

Miguel Zorío, ex Vicepresidente del Valencia CF, ha desvelado que el informe y certificado emitido por la OCA Addient el pasado 31 de enero, sólo sirve para la licencia de actividades que precisará el Nuevo Mestalla cuando esté terminado.

Textualmente, el informe dice en su página 63: “el ámbito de aplicación de la Ley 14/2010 (y por tanto del presente informe de certificación) es el de actividades e instalaciones, excluyéndose el ámbito de las obras de ejecución y el cumplimiento de la normativa urbanística”.

Este es un trámite que corresponde al Ayuntamiento de Valencia, que estará sometido a la legislación urbanística vigente y a los acuerdos adoptados en la comisión de urbanismo.

“En referencia a la concesión de licencia de obras, y dejando por sentado que esta cuestión está judicializada, la ley es muy clara: la concesión de licencia por el Ayuntamiento, aún por el procedimiento de declaración responsable, esto es con informe de ECUV externo (que no es el caso, como ya hemos explicado) exige la previa fijación, aprobación y publicación del planeamiento del sector. Las fichas urbanísticas no aprobadas, hacen inviable la concesión de licencia de obra. Sin fichas no hay licencia. Y sin auditoría, no hay ni fichas, ni licencia de obras” afirma tajantemente Miguel Zorío.

Por lo tanto, el Valencia CF de Peter Lim debe pedir un informe a la consultora sobra la validez de las licencias anteriores, y en él expresamente dirá que no se pueden conceder las licencias hasta la fijación definitiva del Plan en las fichas urbanísticas. Y como dice Addient en su informe, “el nuevo proyecto de estadio presenta modificaciones sustanciales respecto al proyecto de estadio de 2008, que es el que tenía licencia de obras (ver página 63 del informe”.