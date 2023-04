El Real Madrid volvió a perder el segundo partido del 'Playoff' ante el Partizan de Belgrado, esta vez por 80-95, y ante la ausencia de Walter Tavares, por lesión, demostró que no hay plan B, en un partido que quedó sin terminar cuando a 1:40 del tiempo reglamentario hubo una trifulca generalizada entre los dos equipos.

A falta de 1:40 para el final (80-95) hubo una trifulca, por llamarlo de algún modo, en el que se vieron involucrados los dos banquillos y que se saldó, después de varios combates de artes marciales por parejas y grupos, y después de más de diez minutos de deliberación arbitral, con un cónclave entre árbitros y entrenadores que decidió el árbitro principal Radovic dando por finalizado el partido.

Una decisión sin precedentes en la que la Euroliga tendrá que tomar medidas.

Un Madrid sin Tavares, un Madrid sin plan

El plan A del Real Madrid duró poco más de tres minutos, los que necesitó el Partizán para marcar un 0-9. El siguiente plan fue recurrir directamente a la heroica con la entrada en pista de Sergio Llull, que no jugó en el primer partido, y de Vincent Poirier, operado de apendicitis el pasado 6 de abril y que no había completado una sesión de entrenamiento completa.

El equipo serbio dominó el rebote, y el Madrid no dio con la tecla para que su defensa fuera eficaz, más allá de echarle ganas al asunto. Con Kevin Punter más vigilado, fue Dante Exum el que tomó el relevo anotador.

En el Real Madrid, la entrada de Mario Hezonja y Rudy Fernández fue fundamental para que el Partizán no rompiera definitivamente el partido. Al final del primer cuarto, 21-31.

El Real Madrid pareció salir con otro aire en el segundo acto, con más presencia defensiva y con más energía, lo que se tradujo en un parcial de 7-0 en los primeros 3 minutos, 28-31 y que pareciera que el equipo español por fin había dado con la fórmula para afrontar el partido con garantías.

Pero fue sólo un espejismo. Los de Chus Mateo se fueron desesperando con sus fallos y con las decisiones arbitrales, mientras que los de Zeljko Obradovic siguieron a lo suyo, a jugar.

El arrojo de Poirier, sirvió de poco -gran mérito y pundonor el suyo- mientras los demás jugadores se fueron diluyendo en individualidades, dejando claro que sin Tavares no hay plan B en el Madrid. Al descanso, 37-51 y la sensación de que aquello tenía poco arreglo.

Una defensa en zona y un equipo más clásico con un base, Chacho Rodríguez, un escolta, Dzanan Musa, un alero, Rudy; un ala-pívot, Guerschon Yabusele y un pívot, Poirier, fue la siguiente apuesta de Mateo. En el minuto 22.30, 45-53, un 8-2 para la esperanza, mientras las gradas rugían como nunca. Más después de un triple de Rudy que puso el 48-53 y alargó a 11-2 el parcial de salida.

Un triple de James Nunnally, que necesitó más de dos minutos de revisión por si estaba en tiempo, no enfrío el ambiente y el equipo siguió subido en el empuje de las gradas, intentando por lo civil o cualquier otro medio compensar el mayor nivel de baloncesto y de acierto de los serbios.

El Partizán igualó la energía defensiva del Madrid, pero contó con el acierto de Punter, Exum o Nunnally en los momentos más comprometidos o cuando el Madrid se acercaba demasiado en el marcador.

Dos triples de Rudy evitaron que el descalabro fuera mayor que el 62-75 con el que finalizó el tercer cuarto.

Con los ánimos ya demasiado exaltados y con 62-79 (m.32) en el marcador el partido sufrió un parón. Cada canasta era un sufrimiento para el Madrid mientras que el Partizán respondió con una facilidad pasmosa.

El 80-95 final hace justicia y el 0-2 de la eliminatoria pone las cosas más que muy complicadas de cara a la clasificación para la final a Cuatro. Sin Tavares no hay plan B.

Ficha técnica:

80 - Real Madrid (21+16+25+18): Williams-Goss (6), Randolph (0), Deck (8), Yabusele (3) y Musa (13) -cinco inicial-, Rudy Fernández (16), Hezonja (16), Hanga (0), Sergio Rodríguez (2), Poirier (12) y Llull (4).

95 - Partizán (31+20+22+20): Leday (15), Punter (14), Papapetrou (6), Lessort (10) y Madar (4) -cinco inicial-, Abramovic (4), Smailagic (7), Exum (19), Nunnally (16) y Trifunovic (0).

Árbitros: Sreten Radovic (CRO), Olegs Latisevs (LET) y Fernando Rocha (POR). Vincent Poirier fue liminado

Incidencias: Partido correspondiente al segundo enfrentaminto del playoff C de la Euroliga disputado en el Palacio de los Deportes (WiZink Center) de Madrid ante 10.267 espectadores.

Las disculpas del entrenador blanco

En la sala de prensa, Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, pidió disculpas por "no haber sabido transmitir lo que significaba este segundo partido".

"Hemos estado ansiosos al principio. No hemos entendido por donde debía ir el juego. Todos se han dejado el pellejo pero nos ha faltado cabeza y disciplina en ataque", añadió Chus Mateo.

Hablando del partido, Mateo resaltó que "el Partizán ha jugado bien y ha sabido jugar con nuestroa nervios. El hecho de querer apretar desde muy arriba nos ha pasado fáctura y nos han anotado muy fácil. En la segunda parte con la zona parecía que podíamos entrar en el partido pero no hemos rematado la faena", explicó.

Hablar de la tangana final era algo obligatorio

"El equipo contrario ha sido muy incisivo y la frustración nos ha hecho perder los nervios. Esto es un deporte y no nos gusta ver lo que ha pasado. Con esa frustración y calentura es difícil estar calmado", apuntó.

"Hay que bajar un poco las pulsaciones, los jugadores han hablado aquí en el vestuario y todos se han calmado. Vamos a seguir peleando hasta el final y ojalá podamos volver a Madrid a un quinto partido. Es difícil pero no imposible", añadió.

"Por normativa, salir del banquillo significa que están descalificados. También había alguna descalificante por otros motivos. Eso es lo que nos han dicho los árbitros al final. Espero que esto no llegue a más. Todos pedimos disculpas. También el Partizán. Hay que ponerse en la piel de los jugadores y saber a que pulsaciones están", siguió.

"Me preocupan no solo por las sanciones. Estamos intentando recomponernos del calendario, y muchos jugadores que están entrando y saliendo. Ojalá que no haya sanciones y no perdamos alguna pieza más", finalizó Chus Mateo.

Por su parte, Zeljko Obradovic, entrenador del Partizán, puso el acento en que no haya consecuencias a la pelea que terminó antes de tiempo el segundo partido del 'Playof' entre el Real Madrid y el Partizán, y subrayó que "esto no es bueno ni para el baloncesto, ni para el Real Madrid ni para el Partizán".

"Hemos venido a jugar contra el Real Madrid, un gran equipo. Ahora tenemos 2-0, y estamos muy contentos por la manera que hemos jugado y porque hemos merecido ganar", dijo Obradoic.

"Necesitamos ganar un partido más y no será nada fácil. Seguro que el Madrid va a contar con Tavares. Tenemos que tener con mucho cuidado", añadió.

"Esto no es bueno para el baloncesto"

Respecto a la pelea, Obradovic se mostró conciliador. "No sé qué puedo decir. Creo que esto que ha ocurrido no es bueno para el baloncesto, para el Madrid o el Partizán. Los jugadores tienen emociones, se han saludado al final y no pasa nada. Desde este momento voy a intentar calmar las cosas, quiero que se hable de baloncesto. Aquí siempre se trató bien a todo el mundo. En Belgrado voy a intentar calmar a toda la gente. No van a hacer nada contra el Real Madrid. Necesitamos hablar de baloncesto", subrayó.

"Los árbitros han explicado que hay una regla que los jugadores de banquillo, si invaden la pista, están fuera. Y han decidido dar por acabado el partido", eso es lo que nos han dicho al final", dijo.

"No hay que darles más vueltas, da igual quien empezara o quien no, hay que hablar de baloncesto", finalizó Zeljko Obradovic.