Ganó el Elche por la mínima en Granada con un 0-1, gracias al gol de Fidel. Un partido que se forjó en la seguridad defensiva que mostró el conjunto ilicitano, como así lo destacó su entrenador, Francisco, en la rueda de prensa post-encuentro. “El trabajo defensivo ha sido fantástico, declaró el míster, quien mencionó también el “sacrificio enorme” de su plantilla.

Francisco comentó la importancia de los tres puntos tras cosechar dos derrotas seguidas: “Es un triunfo muy importante porque veníamos de dos derrotas consecutivas y hay que felicitar a los jugadores por el esfuerzo”.

Además, admitió que el Granada tuvo un buen comienzo, pero que sus jugadores reaccionaron bien hasta el punto que pasaron a "dominar las diferentes fases del juego".

No quiere relajaciones

Pese a la importante victoria, Francisco no quiere relajaciones y asegura que estos tres puntos no les “asegura nada” y que deben seguir siendo “humildes y realistas”.

Sobre el descenso comentó que: “Estamos con ocho puntos sobre el descenso, pero he vivido tantas cosas en el fútbol…. Hay que celebrarlo y felicitar a nuestra gente, pero me toca ser realista y nos queda mucho camino por recorrer. Diez jornadas son muchas en Primera y no nos podemos permitir relajarnos”.

Helibelton Palacios

Por último, al ser preguntado por la sorprendente sustitución de Helibelton Palacios en el partido, el técnico no quiso dar el motivo del cambio, pero destacó que estuvo a un “nivel fantástico”.