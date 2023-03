Otra vuelta de tuerca en la situación de Samuel Umtiti. El defensa francés ha vuelto a reencontrarse con su mejor versión en el Lecce, en el que parece haber olvidado sus lesiones físicas y es fijo en el esquema de Marco Baroni.

Y es a raíz de este 'renacimiento' deportivo por lo que el central no descartaría volver al club blaugrana la temporada que viene. El galo es consciente de la mala situación financiera del club catalán, por lo que, tal y como afirma el diario Sport, el futbolista se habría ofrecido como alternativa para el curso que viene en la zaga, actuando de central zurdo, si la entidad culé no puede fichar.

El Barça no tiene a Umtiti en su plan de futuro

A pesar de que Samuel Umtiti parece haber recuperado su nivel, en el Barça no tienen al jugador en su planificación deportiva. El club, consciente del buen rendimiento que está dando el francés, espera sacar algo por él vía traspaso este verano, al igual que por Clément Lenglet.

No obstante, el central no tomará ninguna decisión hasta que el club, limitado por el Fair Play Financiero, le diga que claramente que no cuenta con él. Por otro lado, el preferido de la secretaría técnica es Íñigo Martínez, que llegaría a coste cero en junio, pero cuya ficha es difícil que cuadre en los límites salariales de LaLiga.

A eso es a lo que se agarraría Umtiti, que también estudiará ofertas cuando acabe la temporada, pero, de momento, su futuro no está muy claro.