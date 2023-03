Fernando Alonso continúa siendo el gran atractivo de la Fórmula 1 en este arranque de temporada. El español está superando todas las expectativas a los mandos de su Aston Martin, con el que en apenas unas horas saldrá segundo este domingo en el Gran Premio de Arabia Saudí, también segunda cita del Mundial.

Una carrera en la que, tras lo visto a lo largo del fin de semana, el asturiano tiene serias opciones no solo de podio, sino incluso de victoria. Es por ello que el piloto ovetense lanzó una seria amenaza a la parrilla y, tras la clasificación, declaró en el circuito urbano de Yeda que es "tentador soñar con la victoria". Palabras que viniendo de Fernando Alonso hay que tomarse muy en serio a pesar de que luego matizó que, en su opinión, "Red Bull está en otra liga".

Incluso tras la clasificación lanzó un mensaje que hace frotarse a muchos las manos en la escudería británica. "Hemos ido bien a una vuelta; a ver qué podemos hacer mañana en carrera. Ayer la tanda larga se vio algo afectada por el tráfico; pero es nuestro punto fuerte, así que mañana deberíamos ir mejor que hoy", afirmó Alonso nada más bajarse del coche este sábado en Arabia Saudí.

Alonso, en una segunda juventud a los 41 años y que viene de acabar tercero su primera carrera con Aston Martin en Bahréin -donde firmó su podio 99 en la categoría reina- saldrá segundo este domingo en la segunda prueba del año, en la pista urbana más rápida del Mundial, a orillas del Mar Rojo. Lo hará al lado del mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que saldrá desde la 'pole'; en una carrera que el líder del campeonato, el neerlandés Max Verstappen -que aspira a ganar un tercer título seguido- afrontará desde la decimoquinta plaza.

"La calificación fue nuestro punto débil en Bahréin", comentó el doble campeón de Fórmula1, más contento en Yeda con su vuelta rápida tras finalizar tercero la calificación de ayer sábado, pero que, debido a la sanción del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) -que pierde diez puestos en parrilla, por haber cambiado ya dos veces la centralita de su SF23-, arrancará segundo en Yeda.

"No mejoramos de la Q2 (segunda ronda de la calificación) a la Q3 (tercera y definitiva), echamos en falta ese salto, pero tenemos que estar contentos", explicó, después, en la conferencia de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil), el genial piloto asturiano; que logró la primera de sus 32 victorias en la categoría reina hace casi veinte años -en el Gran Premio de Hungría de 2003- y la hasta ahora última hace casi diez, en el de España de 2013, disputado en el circuito barcelonés de Montmeló.

Optimismo con el AMR23 en carrera

"Hemos optimizado nuestro paquete; y teniendo en cuenta que nuestro fuerte son las tandas largas, habrá que ver qué pasa mañana. Creo que no tenemos el ritmo que tiene Red Bull; ellos están en otra liga. Ferrari, Mercedes y Alpine están fuertes y nuestra carrera estará por detrás. Habrá que estar pendiente siempre del retrovisor, pero al mismo tiempo estar atentos por si pasase algo por delante", comentó Fernando tras la calificación en Yeda.

No quiero ser pesimista, pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos. El objetivo no es luchar con 'Checo', pero la Fórmula 1 no es una ciencia exacta, no es matemática pura. Nadie se hubiera imaginado que Max (Verstappen) iba a salir desde la decimoquinta plaza", apuntó.

"Ser competitivos aquí, en una pista completamente distinta a la de Bahréin, nos llena de alegría y nos quita un peso de encima", explicó más tarde al canal de televisión Dazn el propio Fernando Alonso, ausente de la Fórmula 1 durante dos años, en los que ganó, entre otros, el Mundial de Resistencia (WEC) y -dos veces- las 24 Horas de Le Mans; y se probó, mostrando muy buenas maneras, asimismo con Toyota, en el Rally Dakar.

🗣️ @alo_oficial: "Es tentador pensar en la victoria, pero sin un problema mecánico o sin algo que les suceda a los Red Bull no es factible"#SaudiDAZNF1 🇸🇦 pic.twitter.com/Fzg7bBcQLY — DAZN España (@DAZN_ES) 18 de marzo de 2023

"No esperaba este resultado, porque al llegar la crono esperas que todo el mundo saque ese extra. Los Red Bull nos quedan muy lejos aún, están en otra liga, en ritmo de carrera puro. Incluso Max (Verstappen), saliendo el 15, creo que llegará al podio; o incluso luchará por la victoria", opinó.

"Nuestra carrera está en el retrovisor, con los Ferrari, los Mercedes y los Alpine. Es tentador pensar en la victoria, pero sin un problema mecánico de los Red Bull no creo que sea factible", añadió Alonso tras la cronometrada principal, que situó a su compatriota Carlos Sainz (Ferrari) en la segunda fila: desde la que arrancará al lado del inglés George Russell (Mercedes), tercero en parrilla este domingo.