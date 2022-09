Hay que ver. La de vueltas que puede dar la vida. ¿Recuerdan la separación de Anabel Pantoja y Omar Sánchez? La pareja anunció la ruptura apenas cuatro meses después de la boda. Ambos se habían distanciado tras el paso del canario por Supervivientes y a la vuelta ya nunca fue lo mismo.

Además, la nueva vida de Anabel y su nuevo trabajo -está mucho más centrada en sus compromisos televisivos y comerciales en Madrid- también pudo influir. Pues bien, si la noticia de la separación llegó a principios de febrero... a mediados de marzo ya se habla de una posible reconciliación.

¿Qué ha pasado entre Omar Sánchez y Anabel Pantoja?

Pues bien, ambos han pasado un fin de semana juntos en Canarias. ¿Por qué? Por la despedida de soltero de un amigo que ambos comparten. Y es que Anabel Pantoja hizo muy buenos amigos en su estancia en la isla cuando vivía con Omar.

El cariño mutuo y la cordialidad entre ambos nunca faltó, aunque las primeras semanas tras anunciar la separación creció ligeramente la tensión. Ahora, mucho más relajados disfrutan incluso en común y ya se abre la posibilidad de una posible vuelta de la pareja.

¿Por qué? Anabel Pantoja posteó en su cuenta de Instagram una tierna imagen de Omar junto a varios amigos. Además, minutos antes había hecho lo propio con una fotografía en la que aparecía con todos los integrantes de la mencionada despedida de soltero, entre ellos Omar Sánchez.

"No sabéis la alegría que me da veros aquí juntos", escribió Anabel Pantoja en el post en el que salía Omar, junto a Pako Franco y Joseliki, dos amigos de la pareja (entre ellos, el futuro casado y protagonista de la despedida).

Por el momento, ambos se mantienen firmes en su ruptura, aunque aseguran que se llevan bien y que la ruptura fue amigable.

El recuerdo de Anabel Pantoja con Omar Sánchez

A Anabel se le vinculó con diferentes hombres tras la ruptura, aunque nunca trascendió públicamente ninguna relación de ella con nadie. Ni de él. Lo cierto es que hace unas semanas ella se sinceró y recordó el tiempo que pasó con Omar en la llamada 'cápsula' de Telecinco.

"He sido super feliz esos cuatro años, con nuestros más y nuestros menos. Fue una persona que no voy a poder quitarme nunca de mi vida. Es el único hombre que me quiere, que me cuida, que está pendiente de mí... y me dio esa salida tan bonita, descubrir ese paraíso de su mano, de su gente...", aseguró entre lágrimas. Además, incluso explicó que soñó con formar una familia junto a él.