El Fair Play Financiero está siendo un obstáculo importante para muchos clubes, pero unos están más afectados que otros. El Real Betis atraviesa muy serios problemas para inscribir a sus jugadores tras un mercado que estaba siendo tremendamente ilusionante. Los fichajes, sin embargo, no han podido debutar en el primer partido contra el Elche a pesar de la venta de Bartra al Trabzonspor.

Willian José, Luiz Henrique y Luiz Felipe, las tres incorporaciones del verano, deben esperar. También los futbolistas que acababan contrato en junio y renovaron: Bravo, Camarasa, Guardado y Joaquín. Solo con alguna otra venta o las famosas palancas económicas puede hacer frente el Betis a todas estas inscripciones.

Pellegrini ya tiene la baja de Luiz Felipe para la jornada 2 en Mallorca

El problema se agrava en el caso de uno de los nuevos: Luiz Felipe. Por un polémico criterio internacional debe cumplir en España un partido de sanción que tenía pendiente en Italia y no, el del Elche no cuenta. Al no estar inscrito el castigo no se considera cumplido y pase lo que pase deberá perderse el primer duelo para el que esté dado de alta.

La entidad de las trece barras tiene ante sí un complejo desenlace de mercado. El sueño es apuntalar la plantilla con hombres como Houssem Aouar, pero ahora mismo prevalece la necesidad. Vender a activos importantes como William Carvalho o en el peor de los casos Fekir puede ser imprescindible para que Pellegrini pueda alinear a todos sus jugadores.