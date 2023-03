La temporada de David Alaba en el Real Madrid no está siendo, ni mucho menos, la esperada. Tras un primer año en Chamartín donde se erigió como uno de los líderes de la defensa, fue clave en la consecución de LaLiga y la Champions League e incluso hizo olvidar la marcha de Sergio Ramos, el segundo curso está siendo mucho más duro para el austriaco.

El principal problema para el zaguero de los blancos están siendo las lesiones. De hecho, se cumple ya un mes desde que jugó su último partido, donde solo pudo disputar 26 minutos en Anfield debido a unas molestias en el bíceps femoral de las que no se termina de recuperar.

Sin embargo, ante la sorpresa del Real Madrid, Alaba ha sido convocado por la selección de Austria para disputar los próximos dos encuentros ante Azerbaiyán y Estonia.

Enfado madridista

El '4' del conjunto español no ha completado ni tan siquiera un entrenamiento con su club desde que se produjera su última lesión. Pero no acaba aquí la cosa, ya que tampoco ha recibido el alta médica por parte de los doctores madridistas.

De esta forma, el equipo de la capital de España esperaba que Alaba se quedara en Madrid durante el parón de selecciones para terminar de superar las molestias musculares y regresar completamente preparado dentro de dos semanas, cuando se reinicien los encuentros de clubes.

Nada más lejos de la realidad, ya que, como mínimo, el defensa del Real Madrid acompañará a sus compatriotas en la concentración y queda por ver si disputará algún minuto con su selección a pesar de no haber recibido todavía el visto bueno por parte de los 'merengues'.

Temporada complicada

En total, el austriaco se ha perdido ya 13 partidos en lo que va de temporada. Asimismo, completó la primera parte del curso sin problemas, sin embargo, tras el parón por el Mundial (que no disputó), Alaba tan solo ha estado disponible en seis encuentros para Ancelotti.

Por otra parte, más allá de los problemas con las lesiones, el rendimiento del ex del Bayern de Múnich no está siendo tan bueno como el de la anterior temporada. La llegada de Rüdiger al Santiago Bernabéu parece que no le ha sentado nada bien. De ser un fijo en el centro de la zaga, junto con Militão, ha pasado a ir intercambiando la posición de defensa central con la de lateral izquierdo, lo que no le ha permitido asentarse y tener más regularidad.

De este modo, ya no parece ser tan fiable defensivamente e incluso su faceta ofensiva se ha resentido, ya que no marca gol desde agosto del año pasado.

Así pues, Alaba viajará para ayudar a la selección austriaca en su clasificación hacia la próxima Eurocopa entre algodones. Mientras, el equipo presidido por Florentino Pérez espera que vuelva en perfectas condiciones.

Más leña al fuego

A esta situación, se suma el malestar que provocó entre los aficionados madridistas que Alaba escogiera a Leo Messi como el mejor jugador del pasado año en las votaciones del Balón de Oro, a lo que el austriaco se defendió alegando que él no era el único responsable de la decisión.

En cualquier caso, el defensa del Real Madrid no está pasando su mejor momento como madridista y habrá que ver como le recibe el Santiago Bernabéu después de estos dos acontecimientos.