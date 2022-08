Nunca un verano fue tan fructífero para las selecciones españolas y para L’Alqueria en lo que a éxitos internacionales de sus jugadores y jugadoras se refiere. Disputadas todas las finales tanto en Europeos como en Mundiales, el domingo se colgaron tres nuevas medallas Awa Fam, Mirembe Twehamye y Lucía Rivas, quienes este domingo llegaron a Manises con el recuerdo de la derrota en la prórroga de la final, pero orgullosas del trabajo hecho.

La del Europeo sub-16 fue la segunda medalla de este verano para Awa Fam, quien también fue subcampeona del mundo con la sub-17 en una final ante Estados Unidos. Eso sí, no duda en admitir en declaraciones a SUPER que «esta final me dolió más que las del Mundial porque el oro lo tuvimos mucho más cerca. De todas formas, el objetivo principal en este campeonato no era el de ser campeonas, sino el de crecer como equipo y salimos siendo una familia».

Muy probablemente, Awa compaginará esta temporada entrenamientos con el Junior, el Paterna y el primer equipo taronja y valora el hecho de que empezará la pretemporada ya rodada por un verano de selecciones, aunque con ganas de mejorar también en algunos aspectos de su juego. «Mi principal objetivo este año será entrenar duro para mejorar día a día y dar siempre el 100%». Entre esos aspectos a mejorar, destaca que «me gustaría crecer en el tiro, en el bote y en saber salir de la zona con equilibrio», aunque con todas sus virtudes, logró meterse en el quinteto ideal del torneo, junto a su compañera Iyana Martín, que fue elegida MVP.

Dos debutantes en competiciones internacionales

La experiencia vivida en Matosinhos (Portugal) fue aún más intensa para las otras dos taronjas en la selección, ya que el Europeo sub-16 fue la primera competición internacional para ambas.

Lucía Rivas destaca que «era mi primera competición internacional y es muy grande lo que hemos conseguido, aunque terminamos con sabor agridulce por la derrota en la prórroga. Esta medalla es el premio al trabajo de los últimos meses, aporté lucha, ilusión, rebotes, pero sobre todo, esta competición me ha servido para crecer en cuanto a la gestión de las emociones».

De cara al futuro, aunque ahora se centrará en crecer en el equipo Junior y quizá también en el Paterna de LF Challenge, Lucía no oculta cuál es su gran sueño. «Para cualquier jugadora de la cantera, su sueño es estar algún día en el Mur dels Somnis y ese es el mío. A ver si puedo conseguirlo algún día».

Similares sensaciones vivió también Mirembe Twehamye, en su debut con la selección en competición internacional. «Nos dolió perder el oro, pero es para estar orgullosas y más en mi primera experiencia a este nivel. Hicimos un trabajo brutal y hay que valorar el ser subcampeonas de Europa». Tras una temporada en la que también fue campeona de España cadete, destaca que «ha sido un año espectacular, he crecido y ojalá pueda seguir así. La guinda es la plata, pero sobre todo la familia que creamos en la selección».