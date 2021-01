"En las películas hay siempre una pareja que al final sabes que acaban juntos y se van a besar"

Paco López ha confirmado en la rueda de prensa previa al Levante-Eibar de este domingo que Vukcevic, Rochina y Malsa, aunque este aún con molestias, se han entrenado con el grupo y entran en la convocatoria. Quien no lo hace aún es Bardhi, mientras que Campaña es el único que aún no se ha entrenado con el grupo sin contar que Vezo y Róber Pier siguen a la espera de dar negativo. La comparecencia del técnico ha girado alrededor de la situación de Morales después de que el capitán haya pedido al club que le abra la puerta de salida tras perder peso en los onces y seguir declinando la oferta de por vida que tiene encima de la mesa.

¿Cómo ve a Morales?

Morales está muy bien, lo veo normal, entrenando como entrena siempre y preparado para ayudar al equipo.

El jugador tiene dudas, ¿cómo ve el cuerpo técnico su rendimiento a futuro?

Le preguntaremos a Morales las dudas que tiene. Por lo que hablo con él, tiene muy claro lo que pensamos desde el cuerpo técnico y yo tengo muy claro lo que piensa él. Sigue estando implicadísimo al cien por cien. Sea lo que sea, lo más importante es que se trata de un jugador importantísimo en este club. Solo hace falta mirar los números. Solo hubo tres jugadores de campo en toda LaLiga la pasada temporada que participaron en todos los partidos y uno fue Morales. Luego, sea Morales o quien sea, aquí estamos todos para ayudar al equipo. Espero zanjar este tema en la mañana de hoy. En este tipo de situación lo más importante es que Morales salga beneficiado, le ha dado mucho a este club y este club también a Morales. Adivino no soy del rendimiento que puede dar, lo que está claro es que tiene 34 años, no 24. Le ha dado mucho a este club y este club mucho a Morales. Al final hay una pareja que siempre al final de la película entiendes que van a estar juntos y se van a besar.

Análisis del rival

El Eibar esta temporada está sacando mejores resultados fuera que en Ipurua, lo que lo hace más peligroso todavía. Ha ganado en el Pizjuán, el Villamarín, ha empatado en el Camp Nou y Anoeta. Todos esos números dicen que es un rival tremendamente difícil de batir.

¿Qué ha cambiado para que Radoja haya pasado de estar defenestrado a ser titular y dar tan buen rendimiento?

Somos en plantilla 24 futbolistas, solo juegan once y tenemos la suerte que pueden participar cinco más. Siempre van a haber jugadores que tengan menos minutos y va en función de muchas cosas. Evidentemente había otros jugadores que estaban jugando. Estamos para ayudar al equipo. En mi cabeza es tratar de sacar rendimiento a todo el mundo y ayudar al equipo desde el rol que le toca y luego hay rivales y situaciones. Todo futbolista que está en la plantilla del Levante cuenta y si hay alguno que no voy y se lo digo. Aquí todo el mundo está para ayudar y solo juegan once de inicio. Si tenemos 30.000 socios, todo el mundo haría su alineación. Esto va por gustos, lo dije la semana pasada, tratamos de sacarle el máximo rendimiento a todos los futbolistas. Son cinco mediocentros y habitualmente juegan dos, incluso Bardhi puede hacerlo. Esto tiene su parte positiva, que la competencia interna se refleja en el rendimiento colectivo.