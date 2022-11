En el directo de Twitch de hoy de hoy el tema no podía ser otro que el del empate ante la selección germana, en la que reconoció que se citó con Hansi Flick, seleccionador alemán, en la final del Mundial de Catar el 18 de diciembre: "Me cae especialmente bien, es muy cercano, y su nivel futbolístico es altísimo. Hemos quedado para la final, como si fuéramos una pareja. Ya sabéis que la única vía de poder encontrarnos otra vez a Alemania es en la final. Un poco de broma o en serio dijimos que nos veremos el 18 en Doha para jugar la final".

También habló de cómo estaba el vestuario tras el empate in extremis ante los germanos, que deja casi certificado el pase a octavos. "Había un espíritu como si hubiéramos perdido algo, un sentimiento de que se nos había escapado la clasificación. Por una parte es bueno porque ves el nivel que tiene el equipo, que no le vale ser líder del grupo de la muerte, pero hay que reflexionar bien y verlo con tranquilidad", reconoció el asturiano.

"Hay que pensar a lo grande, queremos jugar siete partidos, es el objetivo y nadie nos va a quitar esa idea hasta que no nos echen del Mundial"

Sobre las palabras de Álvaro Benito, pensando que tenía el micro cerrado, una de las decisiones de Luis Enrique sobre la elección de los defensas comentó que era algo que no le molesta: "Solo faltaría que no pudiera decir lo que quiera. Le conozco y compartí vestuario. Todo lo que sea discrepar de fútbol… y además de alguien tan entendido que me gusta escucharle y da argumentos y explica sus ideas... Me maravilla. Si tengo la oportunidad de verle le explicaré por qué he tomado esa decisión. Me afecta cero. Nada más sano que discrepar y sobre todo con gente que tiene nivel".

Aprovechó para hablar de la prensa, con la que es innegable que ha tenido sus mases y sus menos: "No leo prensa, no porque no la respete, sino porque no tienen toda la información. Manejo tanta que no me puede afectar lo que diga alguien que habla por sensaciones o por sentimientos. La profesión del periodista es muy diferente a la mía".