El Valencia social se ha levantado contra Peter Lim de forma y manera irrevocable. No hay marcha atrás frente a Meriton, y todo el movimiento generado va a ir a más, cada día, cada semana, cada partido. Quiero dar la enhorabuena a los convocantes de la marcha del pasado 11 de diciembre, porque quizá se ha conseguido alcanzar un punto de inflexión que no se veía como posible hace unos meses. Yo lo veía. 15.000 valencianistas en la calle es algo que se tiene que poner en valor, porque es algo unánime, no hay nadie que se ponga enfrente, porque no hay ni medio motivo para ello. El tiempo de Lim se ha terminado, hace bastante, y ahora sólo es cuestión de que termine encontrando o aceptando un comprador, que no está claro qué será primero.

Voy dando pistas, que son claras, pero sigamos con el argumentario. Lo más destacado de la marcha del sábado es una unión que no veía hace tiempo, e insisto en que el gran éxito será que no haya bandos ni guerras, que todos enarbolemos la bandera del club, que no es propiedad de nadie, y es patrimonio de todos. Me han sobrado, no me cansaré tampoco de decirlo, los señalamientos y las advertencias. Nadie tiene la superioridad moral en este club, nadie encarna valores buenos contra otros malos. Nadie es mejor por haber ido ni peor por no haberlo hecho. ¿O acaso sólo hay 15.000 “buenos valencianistas? No hagamos bueno a Anil Murthy con sus burradas de barra de bar, que al final es caer en lo mismo.

Lo que desde luego me sobra de todo esto es la llamada a los políticos y a los bancos. Me parece una absurdez propia de aquel que no conoce la historia del Valencia, o le da igual, o la ha olvidado o es que tiene intereses personales o profesionales en esto. Ni un banco ni un político deben volver a marcar, jamás, el destino de nuestro club. ¿No hemos aprendido nada? ¿No entendemos que ahora tenemos un dueño porque Bankia secuestró a la sociedad para no ir a concurso y no perder una fortuna en la quita? ¿Que metió un gestor, Manolo Llorente, que trabajaba para el banco? ¿Que cuando no se pudo pagar el préstamo concedido a la Fundación en 2009 obligó a una venta para que alguien pagara aquella orgía desvergonzada? Y todo ello con el beneplácito político, desde luego.

Y aquello no tiene nada que ver con que mandara el PP, porque sólo hay que ver el espectáculo que llevan montando entre PSOE y Compromís a costa de Meriton y del Nuevo Mestalla para sacar rédito a la situación. Lamentable es una forma de verlo, pero como si dices eso eres un blanqueador, no me cebaré. Nunca más, de ninguna de las maneras, podemos volver a dejar al Valencia en manos de políticos o de bancos, porque entonces, todo lo que nos pase lo tendremos bien merecido. Por cierto, la sociedad está al día con CaixaBank, como se ha dicho varias veces, con lo que es absurdo pensar que el banco va a ir contra un cliente que está al día. Sería absurdo e ilegal, dicho sea de paso.

El valencianismo ganó una gran batalla el pasado sábado en las calles. Pero para poder ganar la guerra, el remedio es que haya otro inversor que le compre a Peter Lim su paquete accionarial. Y para cuando llegue ese momento, deberíamos tener agrupado el 5% en torno a Libertad VCF, para que ejerciera de fiscalizador de cualquier gestión presente o futura. Pero pensar que el salvavidas está donde nos han ahogado tantas veces… ¿o acaso se espera que, si eso pasa, se cuente con gente de aquí para meterse en el club? Lo digo como lo pienso. Como valencianista y en libertad.