Apunten els responsables del trinquet que Pelayo que la final entre Pucho II i De la Vega del pròxim dissabte per a resoldre el Campionat Individual CaixaBank d’escala i corda està sent una de les que més ha mobilitzat a l’afició en les darreres temporades. Tant és així que les entrades estan pràcticament esgotades.

El paper més cotitzat és el de l’escala i va durar un sospir. Ja no en queda. No en va és el lloc on més a prop es viu la pilota i en el mà a mà en concret una ubicació en la qual, amb un poc de sort i una oïda afinada es poden escoltar els comentaris dels pilotaris quan paren a descansar o els dels seus consellers respecte de la tàctica a seguir o les rectificacions que cal fer en un moment concret de la partida.

Tot i que Puchol II és favorit, el gran moment de De la Vega ha fet que la final siga d’allò més atractiva

Ahir, en el moment de redactar esta notícia, el romanent d’entrades que quedaven a la venda era d’aproximadament un 15% de l’aforament, que continua estant limitat com a mesura de seguretat contra la Covid-19. Les ubicacions disponibles corresponen a les galeries

Final gelada

La final de l’any passat es va jugar a porta tancada per solament una setmana, quan les autoritats esportives i sanitàries van permetre la tornada del públic.

La Pissarra

Dijous 24 de juny | 18.30 hores

Trinquet de Castelló de Rugat

Vercher i Brisca

Vicent i Seve

Divendres 25 de juny| 18.30 hores

Trinquet de Sueca

Pablo de Sella i Pere

Julio Palau i Javi

Divendres 25 de juny| 18.30 hores

Trinquet de Vilamarxant

Soro III i Santi

José Salvador i Bueno

Divendres 25 de juny| 18.30 hores

Trinquet del Genovés

Pablo i Lorja

Montaner i Raúl