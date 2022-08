El pròxim Campionat Autonòmic Individual de frontó Trofeu Generalitat començarà el 3 de setembre en Segona categoria i ho farà per inaugurar la 36ª edició. Una cita de cada mes de setembre que no fallarà a ser un dels plats forts de la tardor en el món de la pilota valenciana. La competició en Primera s’estrenarà el cap de setmana del 10 de setembre.

La present edició compta amb 96 jugadors repartits en huit categories: Primera, Segona, Tercera, Primera d’Entre Setmana, Segona d’Entre Setmana, Tercera d’Entre Setmana, Femenina A i Femenina B. Enguany jugaran, a més, 16 dones. La competició amb més participació serà la de Tercera Entre Setmana, amb 25 jugadors.

A més, el club de Castelló de la Plana serà el que tindrà major participació, amb 12 pilotaris, mentre que també destaquen els set que jugaran per Alfara del Patriarca, dels quals quatre seran dones. El Puig també compta amb set participants, mentre que amb sis estarà representat Meliana, dels quals tres juguen en les categories femenines.

La competició de Primera

En la màxima categoria hi haurà huit participants repartits en dos grups de quatre. Hi haurà una fase regular que es disputarà en sis jornades, del 10 de setembre, quan començarà la competició amb la primera jornada, fins el 22 d’octubre. A partir d’eixe moment entrarà en acció la fase final, amb semifinals (els dos primers de cada grup), i la final, que està programada per al 19 de novembre, a les 17:15 hores, al frontó municipal d’El Puig.

En el grup A de Primera jugaran Ximo del CPV Almenara, Alejandro del club Penya Pilotaris Amics del Frontó de El Puig, Adrián del CPV Massamagrell i Enrique del CPV Museros. En el grup B estaran Robert del CPV Beniparrell, Vicent del CPV Almenara, Pasqual del CPV de la Pobla de Vallbona i Adrián del CPV A Mà Quart de Poblet.

Els favorits

En Primera categoria, el màxim favorit és novament Alejandro, que ha guanyat cinc edicions, les últimes quatre de manera consecutiva, i les dues últimes a Adrián de Quart, que és altre dels candidats juntament amb Pasqual de la Pobla (guanyador en quatre ocasions també).

L’inici, el dia 3 en Segona

L’Individual viurà la seua primera jornada de competició el cap de setmana del 3 de setembre, quan comence la lliga regular en Segona. La resta començaran el 7 de setembre pel que fa a les categories d’entre setmana, i el 10 de setembre per a la resta.