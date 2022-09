Si en un trinquet jugador fiques bons jugadors, el més probable és que isca bona partida. I així va succeir ahir a la Pobla de Vallbona, on es va traslladar la Copa Caixa Popular d’escala i corda i on la parella local de Puchol II i Conillet va caure en el seu debut davant els representants de Montserrat, Marc i Santi, per 60-45.

L’actuació dels escaleters va ser excepcional i el seu duel particular una meravella. El campió individual va jugar a la seua manera tècnica i elegant i el finalista del mà a mà amb postures més forçades i poc ortodoxes, però ambdós van impartir una classe pràctica de com s’ha de fer mal al rival i evitar-lo. Davant també es va fer una gran feina. Santi un poc més que Conillet, a qui li va costar un poc més entrar en partida, però ambdós mitgers van parar obusos i van carregar perquè la pilota fera coses contra dos restos que ho tornaven tot. La sessió al trinquet de la Pobla de Vallbona va començar amb la partida de la Copa 2 en la qual Héctor i Bueno van superar Mario i Carlos pel mateix tanteig de 60-45. Hui, raspall Hui continua la Copa, però la de raspall i en sessió doble programada al trinquet d’Oliva. En la partida estelar, la segona, Moltó i Raúl s’enfrontaran a Salelles II i Seve amb l’objectiu d’allunyar-se de l’última posició.