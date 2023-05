La Federació de Pilota Valenciana ha fet públic un comunicat oficial aquest dimarts en relació a les lligues professionals d'escala i corda i de raspall i a la seua disconformitat per com s'han disputat. En relació a esta situació, Funpival ha explicat a SUPER que en les próximes hores hi haurà un comunicat de resposta.

A continuació reproduïm el comunicat de la Federació:

"La Federació de Pilota Valenciana es veu en la necessitat de denunciar públicament que les competicions LLIGA PROFESSIONAL PER EQUIPS D’ESCALA I CORDA 2023 i LLIGA PROFESSIONAL PER EQUIPS DE RASPALL 2023 s’han organitzat i dut a terme íntegrament per la FUNDACIÓ DE PILOTA VALENCIANA sense l’autorització de la FEDERACIÓ, malgrat anunciar-se i autodenominar-se oficials.

Aquesta autorització s’havia concedit any rere any des de fa més de tres dècades, primer a FREDIESPORT, després a VAL NET i, des de fa uns anys, a la FUNDACIÓ, mitjançant un conveni regulador de qüestions tan transcendents com la exigència prèvia de llicència de jugadors, homes bons i trinqueters, la coordinació de calendaris de totes dues entitats i de la selecció autonòmica, l'ús dels signes distintius de la FEDERACIÓ en equipaments, cartelleria i tot tipus de publicitat, la reglamentació tècnica i el règim disciplinari aplicable, la participació de jugadors pertanyents a clubs i la cessió de l’explotació de les competicions oficials, entre altres.

S’infringeix greument, doncs, no solament una norma elemental de respecte institucional tradicionalment observada, sinó, a més, l’article 66.1, a) de la Llei de l’Esport de la Comunitat Valenciana, ja que “corresponen amb caràcter exclusiu a les Federacions esportives de la Comunitat Valenciana les següents funcions: a) Qualificar, organitzar i autoritzar les competicions oficials d’àmbit autonòmic o inferior de la seua modalitat o especialitat esportiva, a excepció de les que realitzen els ens públics amb competència per a això”.

Llicència federativa

Malgrat les advertències i els esforços per part de la FEDERACIÓ, eixes competicions, les més importants de la pilota valenciana professional, s’han desenvolupat mitjançant un calendari unilateralment establert, amb exhibició a trinquets i xarxes socials de cartelleria i entrades amb els signes distintius i logos de la FEDERACIÓ sense cap autorització ni cessió i, el que és mes greu, sense que els pilotaris hagen tramitat d’inici la seua llicència federativa, aconsellats pels propis membres de la FUNDACIÓ per a que no ho feren.

Totes estes gravíssimes irregularitats sorprenen encara més quan la FUNDACIÓ està regida per un patronat composat per nombroses administracions públiques i, singularment, la Generalitat Valenciana, mitjançant la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, que té per competència, entre altres, supervisar la qualificació i organització de les competicions oficials d’àmbit autonòmic.

Preocupació per la situació

Com a una de les 59 federacions esportives de la Comunitat Valenciana, que treballa històricament des de l’aprovació de l’Estatut d’autonomia del nostre territori colze a colze amb la Direcció General de l’Esport, el sentiment de la junta directiva de la FEDERACIÓ és d’absoluta decepció i màxima preocupació davant aquesta situació.

En els últims mesos s’ha pogut comprovar que, després de tot el treball fet conjuntament per la promoció de la pilota valenciana amb la CONSELLERIA com a companya i aliada, actualment el paper i les competències de la FEDERACIÓ s’han ressentit i han estat usurpades parcialment per la FUNDACIÓ, sense que la CONSELLERIA haja actuat en conseqüència per a protegir-les, segons indica l’article 66 de la Llei 2/2011 de l’Esport de la Comunitat Valenciana. Assistim a un dels pitjors escenaris amb el que es podia trobar la pilota valenciana.

No es podrà avançar cap a una pilota millor i amb futur si no es camina per la via del compliment de la llei i el respecte a la institució mare que salvaguarda la promoció de la pilota des del seu naixement".