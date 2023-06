Els XIX Circuits de raspall - Trofeus Fundación Trinidad Alfonso es van tancar el passat divendres amb la celebració de les finals corresponents a les categories Sub-18 i Promeses. El trinquet de Càrcer va coronar als nous conjunts guanyadors després de dos finals caracteritzades per l'equilibri i l'emoció on els joves jugadors oferiren un alt nivell de joc.

Categoria Sub-18

La final de la categoria Sub-18 va estar d'allò més igualada. Els dos equips oferiren un duel marcat per les alternances al marcador, i cap dels dos aconseguí obrir diferències. Tant el trio de Pau Estival CPV Oliva, Aitor CPV Genovés i Adrián CPV Alzira -de roig-, com el format per Carlos CPV Genovés, Héctor CPV Alzira i Pau CPV Genovés demostraren els arguments que els portaren a classificar-se per a la final una vegada completada la fase regular, on van ser els dos millors equips.

Eixa igualtat es va mantindre fins el moment decisiu. Amb 20-20, els rojos aconseguiren el joc definitiu des del rest i s'apuntaren el campionat, que a més els dona dret a sol·licitar la condició d'esportista d'elit. Estival CPV Oliva, Aitor CPV Genovés i Adrián CPV Alzira prenen el relleu de Diari CPV Quatretonda, Javier CPV Bicorp i Pau CPV Genovés (enguany subcampió), guanyadors l'any passat a Sueca.

Final Promeses

Pel que fa a la categoria Promeses, la final es va decidir del costat del trio davant la parella. Així, Vicent CPV Quatretonda, Josep CPV Oliva i Manel CPV Favara s'imposaren davant Sales CPV Alcàntera-Càrcer i Pau CPV Quatretonda per 15-25 després d'una partida en la qual igualment els dos equips disposaren d'opcions per a endur-se el campionat.

En aquesta categoria, un total de huit equips han participat en la fase regular, repartits en dos grups. Els quatre millors van accedir a les semifinals, on els campions de grup van fer bons els pronòstics i s'imposaren als seus rivals. D'aquesta manera, els dos millors equips durant tot el Circuit s'enfrontaren en una final on el trio es va mostrar més encertat i va arribar en millors condicions al tram final del duel.

Tancat el II Circuit Promeses, Vicent CPV Quatretonda, Josep CPV Oliva i Manel CPV Favara inscriuen els seus noms al palmarés. En el cas del jugador d'Oliva, ja es va proclamar campió al 2022, en companyia de Mario CPV Alcàntera-Càrcer i Pau CPV Quatretonda (enguany subcampió).

Autoritats

En el lliurament de trofeus, acompanyaren a campions i subcampions els alcaldes dels municipis d'Alcàntera de Xúquer i Càrcer, Julio García i Pepe Botella, respectivament. Amb aquestes finals es tanquen els campionats de tecnificació del curs 2022/23.