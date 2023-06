Una vegada concloga el Campionat Individual d’escala i corda - Trofeu President de la Generalitat Valenciana, amb la final el pròxim dissabte al trinquet de Pelayo, la modalitat d’escala i corda obri una nova finestra competitiva amb la temporada d’estiu. El Trofeu Diputació d’Alacant és el punt de partida del calendari estival escaleter. Serà el pròxim diumenge a Murla quan inicie una competició que ja és tota una tradició en esta època, ja que són un total de deu edicions.

Format

El format repeteix el de l’any anterior i confirma el creixement i aposta de la Fundació per la Pilota, entitat organitzadora, en l’únic trofeu que es disputa íntegrament en trinquets de la província alacantina i que també obri el període de jugar amb les galeries ‘mixtes’. Serà un total de huit parelles participants, és a dir, setze pilotaris que hauran de resoldre tres eliminatòries fins a convertir-se en els nous campions.

Les parelles configurades són les següents: Salva Palau i Tomàs II; Giner i Santi; De la Vega i Álvaro Gimeno; José Salvador i Pere; Puchol II i Conillet; Francés i Jesús; Mario i Javi; Pere Roc II i Héctor.

El Diputació d’Alacant començarà amb els quarts de final i continuarà amb les semifinals i la final. Un total de set partides que donarà principi el pròxim diumenge a Murla.

Campions de l'edició passada

Precisament, el mateix recinte on Salva Palau i Pere es proclamaren campions en l’edició passada. En este cas, Palau i el de Pedreguer van véncer a Pere Roc II i Conillet amb un resultat de 60-35.

Enguany, Murla també acull a Salva Palau, encara que ara acompanyat de Tomás II. Este parella s’enfrontarà amb Giner i Santi per un lloc a la semifinal.

Caldrà esperar fins al dia 8 de juliol per a conéixer als seus rivals, De la Vega i Álvaro Gimeno o José Salvador i Pere. Estos es batran al trinquet de Xàbia.

Les parelles guanyadores a Murla i Xàbia lluitaran per un lloc a la final al trinquet de Petrer, el dia 15 de juliol.

Per l’altre costat del quadre, Benissa viurà el duel de Puchol II i Conillet amb Francés i Jesús, el dia 14 de juliol. El binomi rival d’esta eliminatòria de quarts de final eixirà de la partida on es mesuraran Mario i Javi contra Pere Roc II i Héctor, el dia 21 de juliol al trinquet de Benidorm.

Un duel que significa molt per a Mario, ja que el de Riba-roja de Túria veu com s’aposta per ell en un dels campionats importants de l’estiu. Després de quedar-se a les portes del títol en la Lliga2 i aconseguir classificar-se per als huitens de final de l’Individual, Mario continua progressant i segueix els passos correctes per a consolidar-se en el món professional.

Els vencedors a Benissa i Benidorm es veuran les cares a Ondara, el dia 27 de juliol, abans d’una final que es jugarà el 29 de juliol a Dénia.