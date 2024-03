Montserrat i Meliana es coronen a les finals de la Copa Hivern de Galotxa 2024

Montserrat C s'ha proclamat campió en la 5ª Copa Hivern de Galotxa - Trofeu Diputació de València 2024 que s'ha disputat al carrer Major de Foios. Meliana G s'ha emportat el títol en les categories Femenina i Curtes C el diumenge a les finals.

Campions

En Vaqueta, Montserrat C amb Carlos, Pablo, Kevin i Carlos va véncer al seu 'germà' de club, Montserrat A amb Andreu, Javi i Carles per un resultat de 30-70. Va ser una partida molt disputada als primers quinzes però ràpidament l'equip C va aconseguir una diferència de jocs que els de l'A no van poder remuntar.

Kevin de Montserrat, campió en la categoria de Vaqueta. / FEDPIVAL

En la categoria Femenina, es va viure la final més disputada del campionat entre Justo Ballester Meliana G amb Aina, Mar, Mamen, Marisa, Cati i Estela i CPV Marquesat amb Meritxell, Andreea i Laura una emocionant partida en la que les jugadores van lluitar per cada quinze. Meliana G anava sempre un pas per davant fins que les de Marquesat van igualar el marcador a 60-60 però finalment les melianeres es van imposar per 70-65.

Les dones de Meliana s'emportaren el campionat femení. / FEDPIVAL

Mar de Meliana, campió femenina de la Copa Hiver de Galotxa 2024. / FEDPIVAL

L'última final va ser la de Curtes C, Meliana G amb Estiven, Xavi, Sergio i Pedro es va imposar per 70-40 a Meliana H amb Lluch, Jaume, Víctor i Jaume.

La final de Curtes C va tancar el campionat. / FEDPÌVAL

Els campions d'aquest diumenge s'afegeixen a Montserrat i Meliana, guanyadors dels títols de Curtes A i Curtes B el dia 3, també a Foios.

Meliana B va guanyar en Curtes A. / FEDPIVAL

Meliana B es va emportar la copa de campions en Curtes A. / FEDPIVAL

La copa de Curtes B fou per a Montserrat. / FEDPIVAL

El Montserrat A va donar la cara en tot moment, pero fou superat pels seus companys. / FEDPIVAL

Autoritats

Pedro Cuesta, diputat d'esports de la Diputació de València; Sergi Ruiz, alcalde de Foios; Emma García, regidora d'Esports de Foios; Vicent Molines, president de la Federació de Pilota Valenciana i Juanba Camarelles, vicepresident de l'àrea de galotxa de la FPV, van ser els encarregats de lliurar els trofeus i medalles.

Historial

