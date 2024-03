L’hora de la veritat en la Lliga CaixaBank d’escala i corda Pro 1

La catedral de la pilota valenciana, el trinquet Pelayo, espera la disputa de la gran final de la Lliga CaixaBank d’escala i corda Pro 1, que arrenca hui a les 11 hores amb tot el paper venut. Feia anys que no es registrava tanta expectació per a una gran final de la lliga, competició que ha suscitat un enorme interès de l’afició, més accentuat conforme s’anava acostant el tram decisiu. Per primera vegada des de fa lustres, la final enfronta a una parella, la de Murla, formada per Giner i Nacho, contra un trio, el de Vila-real, amb Jose Salvador, Conillet i Monrabal. Pot semblar il·lògic, però els pronòstics apunten cap a la parella com a gran favorita per a alçar-se amb el títol. Les travesses, avancen des de la gerència de Pelayo, eixirà amb total probabilitat als rojos. Després, amb la vaqueta en joc, ja es veurà. I és precisament aquest factor, el de la desigualtat numèrica, el que afegeix un interès especial a una cita de per si destacadíssima en el calendari anual, la que tanca la competició més emblemàtica per equips. La parella arriba a la final invicta, amb una ratxa històrica de nou victòries en nou partides, inclosa la que la va enfrontar al trio de Vila-real, al qual varen véncer per 60-40 en el duel de la lligueta, celebrat el passat 4 de febrer.

La desigualtat numèrica es de un jugaor, pero els favorits es la parella / Guillem Sanchis

Des d’aleshores, la LligaCaixabank ha donat moltes voltes, sempre amb la constant de la seguretat de la parella murlera, que ha basat el seu domini en el magnífic rendiment de l’escaleter Marc Giner, complementat amb l’excel·lent moment de forma del mitger de referència en l’actualitat, Nacho de Beniparrell. Front als arguments del duet, Jose Salvador arriba en el millor moment de la seua carrera esportiva, ben complementat i com una autèntica pinya amb el mitger, Conillet, i tot un veterà com Monrabal. En els últims dies, amb dós equips han mostrat respecte cap als rivals i cautela davant la rellevància de la partida. Per a Jose Salvador, el seu equip ha de fer la seua partida, “fer les coses a la perfeccio per poder guanyar”. En una final, afegeix el de Quart de les Valls, “poden passar moltes coses i eixirem a disfrutar i a lluitar per ella”. Des del bàndol rival, Giner i Nacho no llancen les campanes al vol: “Encara que arribem invictes, hem de tocar de peus a terra i saber que no hem fet més mèrits que els nostres rivals”, afirma Marc Giner, que afegeix que la parella ha de ser conscient que “la partida comença de zero”. El de Murla, a més, defineix al seu company Nacho com “el millor mitger i punter”, en el qual té “molta confiança”.

El campió, a Dénia

D’altra banda esta setmana s’ha sabut que l’equip guanyador de la gran final estrenarà el títol en una partida especial el pròxim diumenge, 24 de març, al trinquet de Dénia. Allí els espera un trio dels que s’anomenen ‘triat’, és a dir, amb el millor en cada línia: Francés, Tomàs II i Héctor. La cita començarà a les 11.30 hores al trinquet El Rovellet, que espera un ambient de gala.