L' última batalla per estar en la gran final

La Lliga CaixaBank de raspall Pro1 tenia reservat un plat fort abans del banquet de la gran final. Es tracta del desempat de la semifinal entre els equips del Genovés (Montaner i Tonet IV) i Oliva (Salelles i Brisca), programada per a hui, a les 18.30 hores, al trinquet de Bellreguard. Després de les partides d’anada i tornada, cadascuna d’elles resolta a favor d’un bàndol, hui es planteja l’última batalla, la definitiva. El guanyador accedirà a la final, mentre que el perdedor dirà adeú al campionat. Amb els precedents a la mà, la cita es presenta d’allò més igualada. En la partida d’anada de la semifinal, celebrada el passat dissabte a La Llosa de Ranes, Montaner i Tonet IV superaren Salelles i Brisca 25-10, amb un gran desplegament de facultats del campió individual. Tres dies després, el passat dimarts, les dos parelles es tornaven a trobar, en este cas, a Piles. Després de dos hores de batalla titànica, en esta ocasió varen ser Salelles i Brisca els vencedors (25-20), en la que ha sigut probablement la millor partida de la competició fins a hui.

El trinquet de Bellreguard espera esta vesprada un ambient d’autèntic luxe. De fet, nombrosos aficionats han telefonat a l’empresa El Zurdo, gestora del recinte, per a reservar localitats. No s’espera, no obstant això, penjar el cartell de complet, tot i que l’ambient serà el de les grans cites. Des de la mateixa gerència del recinte apunten que les travesses eixiran favorables a Montaner i Tonet IV, tot i que fa poc més d’un mes, Salelles i Brisca els varen superar amb facilitat en partida corresponent a la fase regular. Ivan I Seve esperen al vencedor de hui en la gran final de la Lliga CaixaBank de raspall Pro1, programada per al divendres 29 de març al trinquet Ciscar de Piles. Sols queden dos actes de la lliga, però les dos pariritdes prometen fortes emocions.

Irene, Myriam i Marina, finalistes a Sueca

Segona semifinal del Trofeu Ajuntament de Sueca / FEDPIVAL

El trio format per Irene, Myriam i Marina va superar per 25-15 el d’Aida, Júlia i Joana en la segona semifinal del Trofeu Ajuntament de Sueca de raspall femení Pro, celebrada ahir de vesprada al trinquet Eusebio. El consistori de la capital de la Ribera Baixa ha volgut convocar esta competició amb motiu de la celebració del Dia de la Dona, el 8 de març. Ahir, les jugadores van estar acompanyades per Sari Sáez, regidora d’Igualtat i Diversitat de l’Ajuntament de la capital de la Ribera Baixa.

En la partida prèvia celebrada en la jornada d’ahir, corresponent a la lluita pel tercer i quart lloc del torneig d’elit, Laura i Clàudia aconseguiren imposar-se a la suecana Ivet, acompanyada de Fanni, pel marcador final de 25-10. Els títols de campiones d’ambdós categories es decidiran demà, al trinquet de Sueca, a partir de les 11 hores, amb la final d’elit, entre Clara-Sandra i Aina-Mireia. Seguidament se celebrarà la final de la categoria Pro1, en què el trio d’Irene lluitarà pel títol absolut contra Victòria i Anabel, que varen superar en la primera semifinal Erika, Amparo i Natàlia per la mínima (25-20) en una emocionant final. El gran nivell i l’emoció estan presidint tot el torneig.

Els Circuits FTA coronen als seus nous campions

Finalistes dels Circuits FTA d'escala i corda sub23 i sub18 / FEDPVAL

Els Circuits d’escala i corda i raspall Trofeus Fundació Trinidad Alfonso 2024 s’han tancat en els últims dies amb la celebració de les finals sub23 i sub18, que van proclamar als nous equips campions. Peye CPV Petrer, Morret CPV Massamagrell i Antonio CPV Torrent es van adjudicar el Cicruit sub23 FTA d’escala i corda a Sueca. A la categoria Sub18, el triomf va ser per a Joan CPV Massamagrell, Gerard CPV Baix Girona i Xavi CPV Massalfassar.

Pel que fa a la modalitat de raspall, Pau CPV Oliva i Aitor CPV Genovés s’adjudicaren el Circuit FTA sub23 al trinquet de Bellreguard. Els campions del sub18 van ser Pau i Izan, els dos del CPV La Vall. Per la seua part, Vanessa, Mireia i Marta són les noves campiones del Circuit Sub23, després de la seua victòria a la Llosa de Ranes. Al circuit Sub18, Laura i Aroa es van embutxacar el campionat. Trofeus Els lliuraments de trofeus van estar de la mà de Cristina Mateu, alcaldessa de Bellreguard, i Elena Gómez, Susana Martínez i Jesús Fontestad, vicepresidentes i vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana. Els Circuits Sub23 i Sub18 Fundación Trinidad Alfonso atorguen als seus guanyadors i guanyadores la condició d’esportistes d’elit, sempre i quan es tramite la sol·licitud pertinent a la Conselleria de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana amb els tràmits oficials.