La última oferta del Valencia CF por Marcos André de cinco millones de euros presentada el fin de semana no es suficiente. La entidad de Mestalla ya sabe que tendrá que hacer una inversión mayor si quiere fichar al delantero del Real Valladolid este verano. El tiempo corre en contra del Valencia (quedan dos semanas para el cierre del mercado) y el Pucela no lo va a poner fácil. Al contrario.

El Valencia tiene encima de la mesa una lista amplia de alternativas, pero de momento se encuentran en ‘stand-by’. Considera que todavía hay suficiente tiempo para maniobrar. El club respira optimismo con la operación a pesar de las lógicas dificultades que está planteando el club blanquivioleta, cuenta con el OK del jugador desde el mes de julio y tiene más claro que nunca agotará hasta el último recurso de la negociación para cerrar su contratación. El Valencia lo tiene claro: va a pelear el fichaje de Marcos André «hasta el final.

Contacto permanente Valencia-Valladolid por Marcos André

El Valencia está en permanente contacto con Pucela y cree que las negociaciones acabarán llegando a buen puerto a pesar de las trabas de presidente del Real Valladolid Ronaldo Nazario. El club está dispuesto a hacer un último esfuerzo para contentar a José Bordalás y al propio jugador. Y es que, André sabe que está ante una oportunidad única para dar un salto de calidad en su carrera. Bordalás y Marcos André se necesitan mutuamente.

El técnico no escondió en la rueda de prensa posterior al Valencia-Getafe la debilidad que siente por el futbolista. «Es un jugador interesante. Todos me habéis oído hablar de él, es un jugador como muchos otros que son importantes y que nos pueden ayudar para las necesidades que tiene la plantilla. Las necesidades están ahí y todos las sabemos. No podemos hacer nada público hasta que las cosas se concreten».

Bordalás está convencido de que Marcos André es el delantero que necesita la plantilla del Valencia, la operación se mueve en unas cantidad económicas que no están fuera del alcance del club y, lo más importante ahora mismo, hay confianza ciega en la palabra del entrenador. Y más después de ver cómo compitió el equipo en la primera jornada de LaLiga contra el Getafe.

A Bordalás se le escucha (como desde el primer día) y se le quiere contentar con su primera opción para el ataque tal y como se consensuó en la reunión telemática entre el técnico y Peter Lim. El máximo accionista, así como Anil Murthy y Miguel Ángel Corona, están muy satisfechos con la relación precio-rendimiento de Omar Alderete. Bordalás acertó con el fichaje del central paraguayo y el Valencia está dispuesto a poner toda la carne en el asador (dentro de sus limitaciones económicas) para que el delantero brasileño del Valladolid también sea un éxito.

La plaza extracomunitaria

El Valencia cree que la pelea por Marcos André se va a prolongar, entre otras razones, porque antes necesita dar salida a Kang In Lee. El surcoreano tiene ahora una de las tres plazas de extracomunitario de la plantilla. Las otras dos son de Maxi Gómez y Omar Alderete. Lo dicho, André, «hasta el final».