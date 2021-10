Carlos Soler ya es santo y seña del Valencia CF. El internacional absoluto por España está viviendo el mejor momento de su carrera, después de un verano lleno de emociones con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos.

Ahora Soler lidera a un Valenica de Bordalás que cada vez tiene mejor pinta, aunque frente al Barcelona deben regresar a la senda de la victorias. Sin embargo Soler en una entrevista con SPORT ha desvelado cuál era su sueño de pequeño con el Valencia de por medio:

“Siempre me ha gustado el ‘10’ y siempre he querido llevarlo. Lo llevaba de pequeño y con la marcha de Dani Parejo hace un par de años pensé en cogerlo y no dudé. Sí que es cierto que la primera impresión que tuve, en el primer partido de Liga contra el Getafe, vi la camiseta, que no la había visto aún, y sí que es verdad que te da un plus de emoción. Piensas… ¡ostras!. Porque mi sueño literal de pequeño era ser el número ‘10’ del Valencia. De hecho era jugar en el primer equipo. Lo cumplí y ojalá siga siendo así, pero lo del ‘10’ es lo máximo y hasta que no lo ves en directo… De hecho pasé una foto de la camiseta a mis amigos, a mi novia, a mi familia. Era como… ¡joder, lo he conseguido! Y voy a conseguir muchas cosas más. Me está dando suerte en este inicio de temporada y ojalá siga así”.