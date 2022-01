Echarse atrás, ¿por qué?

El equipo se echa atrás por el empuje del Atleti y porque las fuerzas disminuyen. Jugadores que disputan muchos minutos en pocos días. Si comparas plantillas... ellos han hecho cambios, ellos han hecho cambios con jugadores que pueden ser perfectamente titulares. Nos ha faltado oficio y no es la primera vez que pasa. Está claro, lo vemos todo, el equipo necesita ayuda y la necesita desde verano. Si no llegan fichajes lo pasaremos mal.

Refuerzos.

No lo sé. Hoy es día 22 y quedan pocas fechas. Confiemos no sé quien, pero que llegue alguien. Tienen que llegar jugadores que mejores, si no mejoran no tiene sentido.