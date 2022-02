Una de las intrahistorias más atractivas del duelo que enfrentará al Valencia CF y a la Real Sociedad será la vuelta de David Silva a Mestalla. ‘El Mago’ defendió los colores blanquinegros durante cuatro temporadas. Suficientes para dejar un recuerdo imborrable en todo el valencianismo. En su palmarés reluce una Copa del Rey con el Valencia, aquella que consiguió en la temporada 2007/2008. Más allá de lo que aparece reflejado en el palmarés de un jugador, atesora el cariño de un valencianismo al que cada domingo dejaba boquiabierto.

Tras cuatro años para el recuerdo en Mestalla, David Silva hizo carrera en Manchester, y no una carrera cualquiera. Con el paso de los años se ha convertido en jugador más influyente en la Premier League. 14 títulos siendo una estrella en el mejor momento de la historia del cuadro inglés.

Dio su etapa en Inglaterra por finalizada hace dos años para recalar en San Sebastián. Sin embargo, tal y como reconoció su padre Fernando en ‘La Línea de Fons’, de À Punt, "Si a David el valencia le hubiera llamado cuando decidió irse del City, él hubiera ido. Es su equipo, donde se formó", afirmó convencido el padre del jugador. El cariño del valencianismo a David Silva es recíproco. El canario, vista los colores que vista, no olvida lo que significó València y el Valencia CF para él. "Él es consciente del cariño de València hacia él y está muy agradecido, no podemos decir que para él es un partido más, es un partido contra un equipo que es su equipo. Va a estar emocionado porque vuelve a su estadio y a su afición. Siempre tiene un buen recuerdo del Valencia", comentó Fernando.

¿Celebraría Silva un gol en Mestalla contra el Valencia CF?

Ante un hipotético gol de su hijo el domingo en Mestalla, Fernando lo tiene claro: "No lo celebrará si marca gol", dijo mientras, entre risas y un toque irónico añadió que «no va a marcar porque este año no ha marcado ni un gol y tendría mala leche que fuera contra el Valencia». Y es que el deseo del futbolista estos últimos años ha sido el de regresar a Mestalla, aunque sea como suplente. Así lo trasladó su padre que incluso reveló una petición especial que le hicieron a Voro: "Yo hablé con Voro para ver si en el torneo Taronja en Mestalla pudieran invitara al Manchester City, pero no coincidía porque ya empezaba la Premier League".