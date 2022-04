El Valencia CF y el Levante UD se ven las caras por segunda vez esta temporada. En la ida los tres puntos fueron para el equipo blanquinegro, que fue capaz de darle la vuelta al 2-0 inicial y se impuso por 3-4. Sin embargo, la tensión no acabó con el pitido final: Racic y Soldado tuvieron un encontronazo que incluso llegó a la sala de prensa.

Todo empezó en el minuto 89. Con un favorable 2-4, Bordalás decidió sustituir al centrocampista serbio, que tenía tarjeta, por Yunus Musah. El balcánico no tuvo ninguna prisa en abandonar el césped y ya tuvo un primer cara a cara con Campaña, que le pedía que saliese más rápido. Pasado de revoluciones por la tensión del Derbi, Racic se tocó el escudo mirando a la grada e hizo enfurecer al Ciutat de València con aquel gesto.

Poco después terminó el encuentro y la tensión volvió. El exvalencianista Roberto Soldado se acercó a recriminar a Racic su actitud y el serbio acabó manteniendo un acalorado rifirrafe con buena parte de los jugadores granotas. Incluso Alessio Lisci estuvo involucrado. El lance se saldó con la segunda amarilla del centrocampista blanquinegro y el delantero azulgrana.

Bordalás y Alessio desaprobaron la actitud de Racic

El serbio no contó con el respaldo de su entrenador tras lo sucedido. "Desapruebo totalmente lo que ha hecho Uros, debemos ser respetuosos con los rivales y no hacer gestos. No es ni el momento ni el lugar, a veces a los chicos les falta madurez. No estoy de acuerdo con lo que ha hecho, eso no puede volver a pasar en mi equipo. El Valencia es un equipo señor y eso no se puede hacer", dijo Bordalás en la rueda de prensa.

En la misma línea, Alessio Lisci fue muy crítico con Racic: "En esta vida hay que saber ganar. Ningún jugador de su plantilla lo ha defendido. Ha hecho una cosa sin nombre y la gente tiene que aprender que nos tienen que respetar. Es un niño que no ha sabido ganar, no hay que darle más vueltas".

Minutos después con las pulsaciones más bajas, el jugador se disculpó a través de Instagram. "Victoria muy importante del Valencia CF en el derbi. Estoy muy feliz por el equipo y por nuestra afición, pero también quiero pedir perdón si alguien se ha podido sentir ofendido por mi comportamiento de esta noche. En mi mente siempre está defender este escudo por encima de todo, pero hoy me he equivocado. Lo siento de corazón", publicó.