Un día después de la destitución de Anil Murthy como presidente del Valencia CF, las reacciones siguen desatándose. Fernando Giner, portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, ha enviado este martes un mensaje a Peter Lim en unas declaraciones para Levante TV. El líder naranja pide respeto a la ciudad y le advierte de que "no se puede vencer al que nunca se rinde".

Giner asegura que gestionar mejor el Valencia "es una cuestión de voluntad". A los que vengan después de Anil, les pide consideración con la ciudad: "Yo espero que a quien vayan poniendo no venga aquí a dar la 'cabotà', como decimos en València. Que le dejen margen, es decir, que se entienda lo que es València, que se respete València. Y me parece fundamental".

Además, envió un mensaje en particular a Peter Lim: "No se puede vencer al que nunca se rinde y los valencianos no nos vamos a rendir nunca contra este acoso y este abuso que existe contra València, el valencianismo y, por supuesto, nuestra ciudad".